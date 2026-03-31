Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, avertizează că finanțele publice sunt supuse unor presiuni tot mai mari și că măsurile de ajustare fiscală nu mai pot fi amânate, în contextul tensiunilor geopolitice și al creșterii prețurilor la energie.

Mesajul a fost transmis luni, în cadrul conferinței Economist Romania Government Roundtable 2026, unde oficialul a subliniat necesitatea unor politici economice prudente.

Mugur Isărescu a arătat că conflictul din Orientul Mijlociu generează riscuri semnificative pentru economie, inclusiv prin presiunile asupra prețurilor la energie și prin deteriorarea perspectivelor de creștere economică.

În acest context, el a explicat că, în ciuda acestor incertitudini externe, ajustarea fiscală trebuie să continue fără întârziere, pentru a evita acumularea unor dezechilibre suplimentare.

„Conflictul din Orientul Mijlociu generează riscuri semnificative, inclusiv presiuni asupra prețurilor la energie și deteriorarea perspectivelor de creștere economică. În pofida acestui risc, ajustarea fiscală trebuie să continue”, a afirmat Mugur Isărescu.

Rata inflației a scăzut la 9,3% în luna februarie, însă analiștii anticipează o revenire peste pragul de 10% în perioada următoare, pe fondul efectului de bază nefavorabil și al scumpirii carburanților.

Potrivit estimărilor ING Bank România, o creștere de 10% a prețului petrolului ar putea adăuga aproximativ 0,5 puncte procentuale la inflație, incluzând și efectele indirecte.

„Inflația este estimată acum să depășească 10% în perioadele martie-aprilie, determinată în mare parte de creșterea prețurilor petrolului, lăsând Băncii Naționale a României puțin spațiu de manevră”, arată ING.

Scenariul de bază al ING era că partea militară intensă a conflictului se va calma până în primele zile ale lunii aprilie. Inflația medie va fi de 7,9% în 2026, potrivit noii prognoze ING, cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea anterioară.

Este a doua cea mai mare revizuire în sus în rândul țărilor din regiune, precum și cea mai mare rată: Cehia (1,7%), Ungaria (3,2%, +0,4 pp), Polonia (3,2%, +1 pp). La nivelul zonei euro, prognoza a fost majorată de la 2,1% la 2,8%.

Guvernatorul BNR a subliniat ieri că instituția este pregătită să mențină stabilitatea financiară și să reacționeze în funcție de evoluțiile economice. Acesta a explicat că, în condițiile accelerării inflației, puterea de cumpărare este afectată, iar încrederea consumatorilor devine mai fragilă, însă banca centrală trebuie să păstreze o poziție fermă pentru a ancora așteptările inflaționiste.

Totodată, a precizat că deciziile BNR se bazează pe o analiză amplă a condițiilor interne, a evoluțiilor externe și a scenariilor de risc.

„Este adevărat că atunci când inflația accelerează, puterea de cumpărare se erodează, iar încrederea consumatorilor devine mai fragilă. Cu toate acestea, BNR ar trebui să mențină o poziție fermă pentru a ancora așteptările inflaționiste și a proteja stabilitatea financiară. Deciziile noastre se bazează pe o analiză cuprinzătoare a condițiilor interne, a evoluțiilor externe și a scenariilor de risc”, a afirmat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a explicat că rolul BNR nu este acela de a elimina incertitudinile, ci de a preveni transformarea acestora în instabilitate economică.

În opinia sa, Guvernul trebuie să continue ajustările fiscale, să mențină stabilitatea monetară și să protejeze încrederea investitorilor, chiar și în contextul unui conflict internațional care pune presiune pe prețurile energiei.

În același timp, guvernatorul a subliniat că sunt necesare măsuri pozitive și investiții pentru valorificarea oportunităților economice. El a arătat că economia României a demonstrat reziliență în ultimii ani, însă finanțele publice rămân sub presiunea cheltuielilor bugetare ridicate.

Creșterea economică continuă într-un ritm moderat, susținut de investiții, absorbția fondurilor europene și o piață a muncii încă robustă, dar persistă vulnerabilități structurale, precum deficitul de cont curent, dezechilibrele fiscale și sensibilitatea la condițiile financiare internaționale.