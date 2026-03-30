Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, la aproape o lună de la debut, provoacă perturbări majore pe piețele internaționale de materii prime. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze fluxurile de aprovizionare, generând volatilitate și creșteri semnificative de prețuri pentru energie și produse industriale.

Potrivit analiștilor, petrolul, gazele naturale, îngrășămintele, produsele petrochimice și aluminiul sunt printre cele mai afectate resurse.

„Escaladarea actuală a conflictului din Orientul Mijlociu afectează puternic piețele de mărfuri. Faptul că acest conflict va ajunge sau nu într-un impas va determina amploarea șocului actual asupra părții din aval a lanțului valoric”, declară Simon Lacoume, economist de sector la Coface.

Prețurile petrolului au crescut puternic după atacurile asupra infrastructurii energetice din Qatar.

Țițeiul Brent a ajuns la 119 dolari/baril, în creștere cu aproximativ 50% într-o singură lună. În același timp, țițeiul DME din Oman a depășit 160 de dolari/baril, iar WTI din SUA se situează în jurul valorii de 100 de dolari/baril.

Efectele sunt deja vizibile la consumatori: în SUA, prețul benzinei a ajuns la 3,96 dolari/galon, iar în Asia, motorina aproape s-a triplat de la începutul conflictului.

Creșteri semnificative se înregistrează și pe piața gazelor naturale.

În Europa, contractele futures (TTF) au urcat cu 85% într-o lună, ajungând la 55 €/MWh, în timp ce în Asia prețurile LNG s-au dublat.

Această evoluție determină scumpiri în lanț pentru produsele petrochimice. De exemplu, nafta a depășit 1.000 de dolari/tonă în Singapore, iar prețurile polimerilor – precum polietilena sau PVC – sunt în creștere accelerată.

Creșterea prețurilor la gaze afectează direct și costurile de producție ale îngrășămintelor.

Prețul ureei a crescut cu 37%, ajungând la 665 dolari/tonă. Impactul este deocamdată limitat, dar există riscuri majore dacă perturbările persistă, în special pentru piețele din Brazilia, India sau Europa.

Blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează puternic și industria aluminiului.

Statele din Golf, care asigură circa 8% din producția globală, întâmpină dificultăți în exportul și aprovizionarea cu materii prime.

Compania Aluminum Bahrain a suspendat 19% din producție, iar prețurile aluminiului au crescut la 3.500 dolari/tonă, în urcare cu peste 11% într-o lună și aproape 25% într-un an.

Specialiștii avertizează că aceste creșteri de prețuri se transmit deja pe întreg lanțul economic, de la energie la industrie și agricultură.

Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua, efectele ar putea deveni mult mai severe, afectând economiile majore și costurile pentru consumatori la nivel global.