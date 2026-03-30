Piețele financiare internaționale au început săptămâna sub presiune, cu scăderi vizibile în sectorul metalelor prețioase, pe fondul intensificării riscurilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al creșterii accelerate a prețului petrolului. Investitorii reacționează la un context macroeconomic tot mai instabil, în care inflația, ratele dobânzilor și creșterea economică sunt reevaluate simultan.

Potrivit datelor și analizelor publicate de The Wall Street Journal, aurul și argintul au înregistrat corecții în ședințele de deschidere ale piețelor, pe fondul unui val de aversiune la risc.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a declanșat o creștere semnificativă a prețurilor la energie, în special la petrol, amplificând temerile legate de inflație la nivel global. Această evoluție a determinat investitorii să își reconfigureze rapid strategiile, reducând expunerea pe active considerate de refugiu.

Analistul Ole Hansen de la Saxo Bank a explicat că piețele se confruntă cu un „șoc macroeconomic complex”, în care mai multe variabile economice se modifică simultan. În acest context, participanții la piață sunt nevoiți să analizeze în paralel inflația, politica monetară, perspectivele de creștere și lichiditatea globală.

„Aurul și argintul au fost supuse unei presiuni considerabile, întrucât războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un șoc macroeconomic de amploare pe piețele globale, obligând investitorii să reevalueze simultan inflația, ratele dobânzilor, creșterea economică și condițiile de lichiditate”, afirmă Ole Hansen de la Saxo Bank. „Investitorii par reticenți să se reangajeze în povestea activelor tangibile pe termen lung până când atât condițiile macroeconomice se vor stabiliza, cât și imaginea tehnică va deveni mai favorabilă”, a subliniat ea.

În mod tradițional, aurul și argintul sunt considerate active de protecție în perioade de incertitudine. Totuși, în actualul context, investitorii par reticenți să revină agresiv pe aceste instrumente până la o stabilizare clară a condițiilor economice și tehnice.

Conform datelor de piață afișate pe TradingView, aurul (XAUUSD) s-a situat în jurul valorii de 4.533 dolari pe uncie, în timp ce argintul (XAGUSD) a înregistrat de asemenea scăderi semnificative.

În același timp, piața energetică a înregistrat creșteri notabile. Petrolul Brent a urcat până la aproximativ 115 dolari pe baril, în creștere cu circa 3%, iar țițeiul american a ajuns la 103 dolari, cu un avans de aproximativ 3,5%.

Această dinamică este strâns legată de incertitudinile geopolitice din regiune, care afectează direct lanțurile de aprovizionare și așteptările privind inflația globală.

Efectele negative s-au propagat rapid și pe piețele de capital din Asia. Nikkei a scăzut cu aproximativ 4,5% la deschidere, în timp ce KOSPI a pierdut aproape 4%.

Aceste evoluții confirmă amplificarea sentimentului de risc avers în rândul investitorilor globali, pe măsură ce tensiunile geopolitice continuă să influențeze piețele financiare.