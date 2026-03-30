Loviturile aeriene dintre Israel și Iran au continuat luni dimineață, marcând o nouă etapă a conflictului care durează de aproximativ o lună. Extinderea confruntărilor în mai multe zone din Orientul Mijlociu a dus la mii de victime și a generat perturbări majore în aprovizionarea globală cu energie, cu efecte directe asupra economiei mondiale.

În paralel, armata americană a început desfășurarea de trupe suplimentare în apropierea Iranului, ceea ce alimentează temerile privind o posibilă intervenție terestră.

Președintele american a declarat că există contacte în curs între SUA și Iran, atât directe, cât și indirecte, și a sugerat că noii lideri de la Teheran ar putea deschide calea unei înțelegeri.

„Cred că vom ajunge la o înţelegere cu ei, sunt destul de sigur, dar este posibil şi să nu reuşim”, a declarat Trump, în timp ce se deplasa spre Washington la bordul Air Force One.

Acesta a susținut că schimbarea regimului de la Teheran ar fi deja realizată, după eliminarea liderului suprem Ali Khamenei și a altor oficiali de rang înalt, subliniind în același timp că noii lideri par „foarte rezonabili”.

Pakistan s-a oferit să joace rol de mediator între Washington și Teheran, anunțând că se pregătește să găzduiască discuții importante în perioada următoare.

Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, a precizat că întâlnirile recente dintre oficialii regionali au vizat identificarea unor soluții rapide pentru încheierea conflictului.

„Pakistanul va fi onorat să găzduiască şi să faciliteze discuţii semnificative între cele două părţi în zilele următoare, pentru o soluţionare cuprinzătoare şi durabilă a conflictului actual”, a spus acesta.

Totuși, nu este clar dacă SUA și Iranul au acceptat participarea la aceste negocieri.

Oficialii iranieni acuză Washingtonul că transmite semnale contradictorii, vorbind despre negocieri în timp ce pregătește o eventuală invazie.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a transmis un mesaj ferm:

„Atâta timp cât americanii vor căuta capitularea Iranului, răspunsul nostru este că nu vom accepta niciodată umilinţa”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că uzina de apă grea de la Khondab, atacată de Israel, a fost grav avariată și nu mai funcționează.

„Pe baza unei analize independente a imaginilor din satelit şi a cunoştinţelor despre instalaţie, AIEA a confirmat că uzina de producţie de apă grea de la Khondab, despre care Iranul a raportat că a fost atacată la 27 martie, a suferit avarii grave şi nu mai este operaţională. Instalaţia nu conţine materiale nucleare declarate”.

Israelul a descris instalația drept un punct cheie pentru producția de plutoniu utilizat în arme nucleare. În paralel, au fost lansate atacuri și asupra unei facilități de prelucrare a uraniului din orașul Yazd.

Mai multe state din regiune – Arabia Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Bahrain – au anunțat interceptarea unor atacuri cu drone și rachete lansate din Iran.

Autoritățile saudite au precizat că au „interceptat şi distrus o duzină de drone”, în timp ce armata kuweitiană a confirmat activarea sistemelor de apărare:

„Forţele armate kuweitiene confirmă că orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării unor ţinte ostile de către sistemele de apărare aeriană”.

În Bahrain, un atac asupra unei fabrici de aluminiu a rănit ușor două persoane.

În Siria, autoritățile au anunțat că au respins un atac cu drone lansat din Irak asupra unei baze militare americane.

„Mai devreme astăzi, baza americană din Qasrak, situată pe teritoriul nostru, a fost atacată de patru drone lansate de pe teritoriul irakian”, a declarat Sipan Hamo.

Acesta a precizat că „dronele au fost doborâte fără a se înregistra victime”.

După o lună de confruntări, războiul dintre Israel și Iran nu dă semne de calmare. Implicarea indirectă a mai multor state din regiune și riscul unei intervenții directe a SUA transformă conflictul într-unul cu potențial major de extindere.

În acest context, eventualele negocieri mediate de Pakistan ar putea reprezenta una dintre puținele șanse de detensionare rapidă a situației.