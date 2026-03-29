Anunțul a fost făcut duminică, printr-un mesaj video transmis de la comandamentul nord, în care Benjamin Netanyahu a precizat că a ordonat armatei să extindă suplimentar această zonă, cu scopul de a reduce riscurile de securitate și de a îndepărta amenințările de la frontieră.

În același context, liderul israelian a subliniat intenția de a schimba în mod semnificativ situația din nordul țării, conform AFP.

„În Liban, tocmai am ordonat extinderea suplimentară a zonei de securitate existente pentru a neutraliza definitiv ameninţarea invaziei şi a îndepărta de frontieră tirul de rachete antitanc. Suntem hotărâţi să schimbăm fundamental situaţia în nord”, a spus Netanyahu duminică, într-un mesaj video de la comandamentul nord.

În paralel, autoritățile din Liban au prezentat un bilanț actualizat al victimelor. Potrivit Ministerului libanez al Sănătății, loviturile israeliene au provocat moartea a 1.238 de persoane începând din 2 martie, dintre care 124 sunt copii. Doar în cursul zilelor de sâmbătă și duminică au fost raportate 49 de victime, inclusiv zece membri ai echipelor de salvare și trei jurnaliști.

Situația umanitară s-a deteriorat semnificativ, în condițiile în care peste un milion de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele. Deplasările au avut loc pe fondul bombardamentelor și al ordinelor de evacuare emise de armata israeliană în zonele vizate de operațiuni.

Între timp, presa de stat din Iran a publicat duminică, 29 martie, un nou mesaj atribuit lui Mojtaba Khamenei, actualul lider suprem al țării. Mesajul apare în contextul în care acesta nu a mai fost văzut sau auzit în public de la preluarea funcției, situație care alimentează speculațiile privind starea sa de sănătate, conform The Guardian.

Potrivit informațiilor apărute în presa oficială iraniană, mesajul ar conține mulțumiri adresate poporului din Irak pentru sprijinul oferit în conflictul cu Statele Unite și Israel. Autoritățile iraniene nu au oferit însă detalii despre modul în care acest mesaj a fost transmis și nu au clarificat dacă liderul suprem a comunicat personal sau prin intermediul unor reprezentanți, potrivit The Guardian.

Aceasta este cea mai recentă comunicare atribuită lui Mojtaba Khamenei de la preluarea funcției, în urmă cu mai bine de trei săptămâni. În tot acest interval, liderul nu a apărut public și nu există înregistrări audio sau video care să confirme direct mesajele difuzate. Absența sa a generat întrebări, în special în contextul informațiilor potrivit cărora ar fi fost rănit în atacul aerian coordonat de Statele Unite și Israel, în urma căruia au murit tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei, precum și soția și fiul acestuia, în prima zi a conflictului.

Conform relatărilor din Iran, mesajul ar fi fost transmis unui oficial irakian, în urma unei întâlniri între președintele Adunării Supreme Islamice din Irak și ambasadorul Iranului la Bagdad.

În ultimele săptămâni, mai multe declarații scrise atribuite lui Mojtaba Khamenei au fost publicate exclusiv prin presa de stat, fără confirmări vizuale sau audio. Acest lucru a alimentat speculațiile legate de starea sa fizică. La rândul său, Donald Trump a afirmat recent că liderul suprem ar putea fi mort sau într-o stare foarte gravă, invocând lipsa aparițiilor publice. Oficialii iranieni resping însă aceste afirmații.

Ambasadorul Iranului la ONU, cu sediul la Geneva, a explicat că absența liderului din spațiul public este determinată de considerente de securitate, subliniind că protecția acestuia reprezintă o prioritate în actualul context de conflict.

În același timp, Israel a anunțat că îl va urmări pe Mojtaba Khamenei atât înainte, cât și după preluarea funcției. De asemenea, Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat o recompensă de 10 milioane de dolari pentru capturarea a zece lideri iranieni importanți, printre care se află și noul lider suprem.