Pentru majoritatea cuplurilor, acest moment special vine la pachet cu o planificare financiară atentă, deoarece fiecare detaliu, de la locație și meniu până la muzică și fotograf, implică costuri semnificative.

În prezent, o nuntă medie cu aproximativ 100 de invitați ajunge, în cele mai multe cazuri, între 15.000 și 30.000 de euro, însă suma poate crește rapid dacă mirii aleg servicii premium sau furnizori foarte cunoscuți.

Cea mai mare cheltuială rămâne, fără îndoială, meniul și locația. În 2026, prețurile pentru un meniu de nuntă au crescut considerabil, mai ales în marile orașe. În București și în alte centre urbane importante, costul per invitat variază, în general, între 80 și 150 de euro, în funcție de complexitatea meniului, numărul de feluri de mâncare și serviciile incluse.

Astfel, pentru 100 de invitați, doar meniul poate ajunge la 8.000 – 15.000 de euro, ceea ce înseamnă aproape jumătate din bugetul total. În unele locații exclusiviste, prețurile pot depăși aceste valori, mai ales dacă sunt incluse băuturi premium, open bar sau decoruri speciale.

Un alt element esențial este muzica, care poate influența puternic atmosfera evenimentului. Mirii au de ales între un DJ și o formație live, iar diferențele de preț sunt semnificative. Un DJ poate costa de la câteva sute de euro până la peste 1.000 de euro, în timp ce o formație ajunge, de regulă, între 2.000 și 6.000 de euro. Dacă este vorba despre artiști cunoscuți sau trupe populare, costurile pot crește și mai mult, depășind aceste praguri.

Serviciile foto-video reprezintă o altă componentă importantă a bugetului, mai ales că majoritatea cuplurilor își doresc amintiri de calitate de la eveniment.

În 2026, pachetele standard pentru fotografie și filmare pornesc de la aproximativ 1.100 – 1.500 de euro. Există și variante mai accesibile, dar acestea sunt mai rar alese, în timp ce pachetele premium, care includ echipe extinse, filmări cu drone sau editări complexe, pot depăși 3.000 de euro.

Decorul și aranjamentele florale contribuie, la rândul lor, la costul final al nunții. Pentru un eveniment standard, bugetul alocat pentru flori, lumânări, fețe de masă și alte elemente decorative se situează între 1.000 și 2.000 de euro. Dacă mirii aleg un concept tematic sau un decor mai elaborat, costurile pot crește considerabil, mai ales în cazul florilor naturale sau al instalațiilor speciale de iluminat.

Ținutele mirilor reprezintă o altă cheltuială importantă. În 2026, pentru rochia de mireasă și costumul mirelui, bugetul mediu este cuprins între 1.500 și 3.000 de euro. În cazul unor branduri sau designeri cunoscuți, rochia poate depăși cu ușurință 3.000 de euro, iar costumul poate ajunge la peste 2.000 de euro. La aceste costuri se adaugă serviciile de machiaj și coafură pentru mireasă, care variază, în general, între 100 și 300 de euro.

Verighetele sunt și ele o investiție importantă, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 700 de euro și pot ajunge până la 2.500 de euro sau chiar mai mult, în funcție de material, design și eventualele pietre prețioase.

În plus, există numeroase alte cheltuieli care, deși par minore individual, se adună rapid. Tortul și candy bar-ul, invitațiile, mărturiile pentru invitați, cabinele foto sau diversele efecte speciale pot adăuga încă 1.000 – 3.000 de euro la bugetul total.

Pe lângă aceste costuri evidente, mirii trebuie să ia în calcul și o serie de cheltuieli suplimentare, adesea trecute cu vederea la început.

Taxa pentru cununia religioasă poate ajunge la 200 – 400 de euro, iar cursurile de dans pentru momentul special al mirilor mai adaugă încă 100 – 300 de euro. În unele cazuri, apar și costuri legate de transport sau cazare pentru invitați ori pentru echipa de organizare.