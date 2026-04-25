Virgil Popescu: România va produce mai multă energie decât consumă în 1–2 ani
Virgil Popescu a mai precizat că sistemul energetic național nu se confruntă cu probleme structurale și că nu există riscul unui black-out, scrie Antena3.
Virgil Popescu a afirmat că România încă are prețuri relativ bune la pompă pentru benzină și motorină. El a apreciat decizia Guvernului de a reduce acciza, considerând-o una corectă, și a adăugat că ar putea fi făcute eforturi suplimentare și din partea mediului de afaceri pentru menținerea unor prețuri cât mai accesibile.
„Observ că, în România, este o oarecare stabilitate a preţului la benzină şi motorină. Nu numai preţul petrolului influenţează în România şi, în general, în Europa, preţul combustibilului. Ci şi preţul diesel-ului. Cum 70% din parcul auto din România este pe motoare diesel, consumul de motorină este mult mai mare decât producţia.
Guvernul a luat o decizie bună reducând acciza, eu cred că se poate face mai mult şi din partea mediului de afaceri.
Eu vă spun că, în România, o să ajungem într-un an, doi, să avem o producţie de energie mai mare decât consumul. S-au pus nişte baze, s-au pus 2000 MW anul trecut în funcţiune. Centrala de la Iernut se va pune în funcţiune. Vine din urmă şi stocajul. Trebuie aduse investiţii care să şi consume această energie. România nu are o problemă cu sistemul energetic naţional, nu are o problemă de black-out.
Virgil Popescu cere legislație mai flexibilă în energie și avertizează asupra problemelor de interconectare
Virgil Popescu a declarat că ANRE și Ministerul Energiei ar trebui să accelereze adoptarea unei legislații mai favorabile, subliniind că România ar putea produce cantități mai mari de motorină dacă ar exista capacități adecvate.
El a mai precizat că a semnalat partenerilor austrieci existența unor probleme legate de interconectarea rețelelor electrice.
„N-aş vorbi de o criză a energiei în sensul vechii crize, din 2021, ci mai degrabă o văd ca o criză indusă de războiul din Golf. Obstrucţionează aprovizionarea cu petrol şi combustibil şi a Europei. Din punct de vedere al energiei electrice, avem probleme noastre, ale Europei. Avem un cost al energiei de vreo 3 ori mai mare decât al SUA. Avem şi un cost mai mare al gazului decât SUA.
Lipsa unei pieţe energetice funcţionale în UE ne face problema în special în zona Europei de S-E. Din 2022, Ucraina s-a transformat din exportator net de energie în importator net. Producţia din zona noastră n-a crescut. Energie din zona Europei de Vest nu poate veni, pentru că interconectarea este slabă.
Austriecii îmi spun că e o problemă de reţea la ei, dar eu le zic: Nu, aveţi o problemă clar de interconectivitate. Preferaţi ca energia ieftină să se oprească la voi. O să vedeţi reversul medaliei, când România va avea mai multă producţie şi zonă, n-o să mai vină la voi”.
