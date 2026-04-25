Virgil Popescu a mai precizat că sistemul energetic național nu se confruntă cu probleme structurale și că nu există riscul unui black-out, scrie Antena3.

Virgil Popescu a afirmat că România încă are prețuri relativ bune la pompă pentru benzină și motorină. El a apreciat decizia Guvernului de a reduce acciza, considerând-o una corectă, și a adăugat că ar putea fi făcute eforturi suplimentare și din partea mediului de afaceri pentru menținerea unor prețuri cât mai accesibile.

Virgil Popescu a declarat că ANRE și Ministerul Energiei ar trebui să accelereze adoptarea unei legislații mai favorabile, subliniind că România ar putea produce cantități mai mari de motorină dacă ar exista capacități adecvate.

El a mai precizat că a semnalat partenerilor austrieci existența unor probleme legate de interconectarea rețelelor electrice.