De Ziua Națională a României, Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a transmis un mesaj oficial președintelui Nicușor Dan și poporului român, prin Ambasada britanică la București.

Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe au confirmat că suveranul a dorit să transmită felicitări și „cele mai calde urări” cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

În mesaj, Regele Charles a afirmat că el și Regina Camilla sunt bucuroși să transmită urări de bine României, subliniind caracterul foarte apropiat al relației dintre cele două țări.

Suveranul a remarcat că legăturile dintre cele două țări sunt consolidate atât de istorie, cât și de cooperarea prezentă, exprimându-și dorința ca această prietenie să continue să se întărească.

„Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței dvs și poporului român cele mai calde urări, cu ocazia Zilei Naționale. Sunt încântat că țările noastre împărtășesc legături atât de strânse și sunt nerăbdător să continuăm să consolidăm prietenia noastră”, a afirmat monarhul britanic cu ocazia Zilei Naționale a României.

Regele Charles a subliniat și importanța colaborării internaționale, în special în domenii precum protecția mediului, despre care a transmis că reprezintă o responsabilitate colectivă la nivel global.

Suveranul a afirmat că speră ca România și Regatul Unit să contribuie împreună la soluționarea provocărilor climatice și la crearea unui impact pozitiv pentru generațiile viitoare.

„Este speranța și ambiția mea ca națiunile noastre să colaboreze pentru un impact pozitiv în ceea ce privește problemele de mediu, care ne afectează pe toți, la nivel global. Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem cele mai bune urări dumneavoastră și tuturor românilor, în anul ce vine”, a mai spus Regele Charles în mesajul său.

Mesajul transmis de monarhul britanic se adaugă unei liste impresionante de urări venite din partea liderilor internaționali. Printre aceștia se numără președintele SUA Donald Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, președintele Franței Emmanuel Macron și Împăratul Japoniei, care au transmis, de asemenea, mesaje de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale.