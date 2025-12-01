Nicuşor Dan a precizat în mesajul transmis la recepţia organizată de 1 Decembrie la Palatul Cotroceni că românii au mai mult decât dreptate să fie revoltaţi atunci când oameni corupţi vin să le dea lecţii de moralitate la televizor.

Şeful statului a subliniat că, în ciuda acestor probleme, România este mai puţin coruptă decât acum 20 de ani. Totodată, el a arătat că întreaga corupţie acumulată în această perioadă a ţinut ţara înapoi, iar România putea fi mult mai avansată, iar cetăţenii puteau trăi mult mai bine decât o fac astăzi.

„Unde suntem azi? Cred că trebuie să privim cu echilibru şi luciditate momentul la care suntem tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm şi aşteptările şi speranţe. Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani şi trăim mai bine decât mulţi din oamenii din ţărie vecine nouă. România este o ţară coruptă şi românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi de faptul că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor”, a declarat Nicuşor Dan.

„E adevărat şi că toată corupţia din toată această perioadă ne-a ţinut înapoi. Puteam să fim mult mai departe şi să trăim mult mai bine faţă de cum trăim azi. E adevărat şi că în ultimele luni nu am văzut corupţie la vârful statului român”, a mai spus Nicuşor Dan.

Declarația lui Nișor Dan poate fi vizualizată aici.