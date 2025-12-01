Cătălin Avramescu a transmis că decorarea lui Ion Vasile Banu de către Nicușor Dan reprezintă un gest pe care îl consideră scandalos și iresponsabil. El a arătat că președintele a acordat o singură decorație de 1 Decembrie și a explicat public motivele pentru acest gest, invocând ideea de apărare a libertății și dragostea de țară.

Profesorul a susținut că Ion Vasile Banu nu se afla pe front pentru a apăra libertatea sau democrația și a amintit că acesta s-a înrolat în armată în anul 1939, perioadă în care România se afla sub dictatura regală.

În acest context, Avramescu i-a sugerat președintelui să îi concedieze pe consilierii care au avizat decretul de decorare și să își ceară scuze public.

„Scandalos și iresponsabil gestul actualului Președinte de a-l decora pe Ion Vasile Banu. Nicușor Dan a acordat, anul acesta de 1 Decembrie, o singură decorație. A declarat: «Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea… domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară». Îi sugerez Președintelui să îi concedieze imediat pe consilierii care i-au pus pe birou decretul de decorare și să își ceară scuze românilor și tuturor oamenilor decenți. Ion Vasile Banu nu era pe front pentru a apăra libertatea și democrați. Ion Vasile Banu s-a înrolat în 1939, pe vremea dictaturii regale”, a scris Cătălin Avramescu, luni, într-un mesaj postat pe Facebook.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Cătălin Avramescu a precizat că Ion Vasile Banu a fost militar atât în perioada statului național-legionar, cât și în timpul regimului condus de Ion Antonescu. El a arătat că ofițerul ar fi făcut parte din Regimentul 89, unitate afiliată Diviziei 13.

Potrivit lui Avramescu, aceste structuri nu ar fi avut misiuni legate de apărarea libertății, ci au participat la ofensiva din est împotriva Uniunii Sovietice, într-un context definit drept un război rasial. Profesorul a menționat că Divizia 13 a operat în anul 1941 în Transnistria, regiunea Odessa și sudul Ucrainei, zone în care armata română a fost implicată în crime de război.

El a mai afirmat că Regimentul 89 s-a aflat în zona Odesei în perioada 22–24 octombrie 1941, interval asociat cu masacre în rândul populației evreiești.

„Așa arată un «luptător pentru libertate», domnule Nicușor Dan? Mai grav este altceva. Ion Vasile Banu a fost, din câte înțeleg, parte a Regimentului 89, la rândul său parte a Diviziei 13. Aceste unități nu luptau pentru libertate și democrație. Ele au intrat în URSS ca parte a unui război rasial, de exterminare, ordonat de Adolf Hitler. Divizia 13 a operat în 1941 în Transnistria, regiunea Odessa și sudul Ucrainei. Acolo armata română a fost implicată, adesea în colaborare strânsă cu Einsatzgruppen, unitățile de ucigași ai SS-ului, în crime de război de proporții apocaliptice. Regimentul 89 a fost prezent în zona Odessa între 22 și 24 Octombrie 1941, când au fost masacrați zeci de mii de evrei. Înțeleg de la Nicușor Dan că ne îndeamnă «ne plecăm cu respect în fața sa» – a lui Ion Vasile Banu”.

Cătălin Avramescu a explicat că unele fotografii istorice arată soldați români implicați în deportări și acțiuni împotriva populației evreiești în anul 1941. El a subliniat că aceste imagini ilustrează rolul armatei române în acele evenimente și contrazic discursul despre eroism și democrație.

„Pentru ce, domnule Dan? Îi sugerez lui Nicușor Dan să se uite lung la aceste două fotografii. Ambele au fost făcute în 1941. În prima, vedem evrei deportați în Transnistria. Priviți la uniforma soldatului care îi mână spre lagărul de concentrare. A doua este făcută în Chișinău, unde evreii sunt scoși din case tot de soldați din armata despre care Nicușor Dan ne dă acum lecții patriotice”.

Într-o postare ulterioară, Avramescu a oferit detalii suplimentare despre contextul istoric al campaniei militare din est. El a arătat că participarea României la război s-a făcut alături de Germania nazistă și a invocat ordinele militare ale mareșalului Ion Antonescu, care menționau explicit colaborarea cu armata germană.