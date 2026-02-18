Discuția a vizat posibilitatea ca deplasarea în SUA să contribuie la clarificarea poziției administrației americane după anularea alegerilor din România din 2024.

Traian Băsescu a declarat la B1TV că nu crede că aceasta va fi ocazia pentru o asemenea clarificare. El a spus că nu consideră că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este unul de actualitate.

Fostul președinte a explicat că, dacă tema ar fi fost importantă pentru administrația americană, ar fi fost menționată recent în discursuri oficiale. El a dat ca exemplu conferința de securitate de la München și a arătat că, dacă subiectul ar fi fost relevant, ar fi fost ridicat inclusiv în intervenția secretarului de stat.

În opinia sa, problema se estompează treptat în relația cu Statele Unite.

Traian Băsescu a arătat că, la nivel european, a existat un sprijin consistent pentru susținerea necesității anulării primului tur al alegerilor. El consideră însă că, dincolo de poziționările externe, rămâne o problemă internă importantă care va trebui rezolvată.

Fostul șef al statului a subliniat că românii care au votat trebuie să știe de ce votul lor a fost anulat și că este necesar un raport care să explice motivele invalidării scrutinului.

În ceea ce privește eventualele dubii ale administrației americane, Băsescu a transmis că nu crede că vizita lui Nicușor Dan va avea un impact în această direcție, întrucât tema nu mai este una centrală în agenda externă a Statelor Unite.