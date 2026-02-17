Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, a avut marți, la Washington, o întâlnire bilaterală cu o delegație a conducerii FBI, din care au făcut parte directorul instituției, Kash Patel, adjunctul directorului, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne, întâlnirea reprezintă o continuare a dialogului început în decembrie 2025, când Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, s-a întâlnit cu directorul FBI pentru a discuta întărirea cooperării instituționale.

Discuțiile recente au vizat dezvoltarea unor mecanisme concrete de colaborare operativă în cadrul unor echipe mixte care implică structuri precum IGPR, DGPI și FBI.

Aceste echipe vor acționa pentru combaterea criminalității organizate internaționale, a traficului de droguri și de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice și a terorismului, domenii considerate prioritare pentru securitatea ambelor state.

În cadrul întrevederii s-a convenit și extinderea programelor de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academia FBI de la Quantico.

Aceste inițiative urmăresc creșterea nivelului de expertiză al structurilor românești și facilitarea schimbului de informații și bune practici.

Ministrul Cătălin Predoiu a transmis că Ministerul Afacerilor Interne cooperează cu FBI pentru protejarea cetățenilor și comunităților din România și Statele Unite în fața celor mai grave forme de criminalitate internațională.

El a arătat că au fost stabilite propuneri concrete pentru extinderea cooperării, dezvoltate în continuarea discuțiilor din decembrie 2025, și că obiectivul principal al MAI rămâne creșterea siguranței publice în România.

De asemenea, Predoiu a subliniat că parteneriatul aduce beneficii reciproce și contribuie la atingerea obiectivelor ambelor instituții, precizând că întâlnirile recente au pus bazele unei cooperări consolidate și au stabilit direcții clare de acțiune pentru perioada următoare.