Afirmațiile lui Lucian Orășel au atins teme sensibile, de la regimul comunist din România până la tensiunile dintre Donald Trump și Uniunea Europeană, precum și motivele pentru care Nicușor Dan nu a reușit să ajungă la Washington.

Potrivit lui Orășel, Trump era foarte atent la informațiile despre România și verifica constant credibilitatea documentelor primite. Președintele SUA avea o părere pozitivă despre România ca entitate geopolitică, dar nu neapărat despre clasa politică sau despre populație. Trump considera regimul comunist din România drept cel mai dur din blocul estic, inclusiv comparativ cu Uniunea Sovietică.

„Pentru ca România unde se află și-a pierdut demnitatea si dragostea de țară. Pentru că una dintre cerințele Americii și a ONU este să se introducă în școli istoria comunismului, ca să fie cunoscută. După război, in toate țarile ocupate s-a făcut așa zisa denazificare. Trump cere acum să se facă decomunizarea țărilor care greșit au fost admise în NATO, unde comuniștii au rămas la putere. Toate țările din pactul de la Varșovia se consideră că nu trebuiau admise în NATO. Putin pretinde în discuția cu Washington că dacă americanii și-ar fi ținut cuvântul în înțelegerea cu rușii să nu introducă în NATO tratatul de la Varșovia, el nu ar fi atacat Ucraina. Și dacă nu ar fi apărut Uniununea Europeana, care a devenit mai dușman decât America împotriva Rusiei, nu ar fi făcut acest lucru”, a explicat profesorul Lucian Orășel pentru Replica Online.

Profesorul a explicat că România nu ar fi fost inclusă în tratativele diplomatice pentru că țara și-a pierdut demnitatea și dragostea de țară, iar una dintre cerințele americane și ONU ar fi introdus lecții despre istoria comunismului în școli. Trump ar susține decomunizarea statelor foste membre ale Pactului de la Varșovia, argumentând că, dacă acestea nu ar fi fost admise în NATO, conflictele cu Rusia, inclusiv atacul asupra Ucrainei, ar fi fost evitate. Trump ar considera, de asemenea, că Uniunea Europeană a devenit mai ostilă față de Rusia decât SUA.

„Trump consideră, și din ce i-am spus eu, și din documentație, că în România a fost cel mai terorist regim de dictatură din toate țările comuniste, inclusiv Uniunea Sovietică”, a mai spus acesta.

Lucian Orășel a comentat și episodul mediatic în care CNN a titrat că ministrul român de Externe „l-a plesnit pe Trump”. Profesorul a criticat modul în care postul american a tratat informația, subliniind că Trump urmărea o altă televiziune mult mai influentă și că informația transmisă de CNN nu era probabil luată în considerare la Casa Albă.

„CNN, care în America se cheamă Communist News Network, este înființat de Partidul Comunist American. Nu a mai luat parte la alegeri înainte de anii ’80, s-a transformat denumirea în Partidul Democratic Socialist. Trump își ia știrile de la cea mai mare și importantă televiziune a Americii, care are oameni care se uită la ea cât tot restul televiziunilor la un loc. Episodul ministrului de Externe este treaba noastra, nici nu stiu dacă se știe la Casa Albă. CNN, pentru a-și ține în brațe acel număr mic de telespectatori, si in special sponsorii, a zis a plesnit”, a spus profesorul.

Relația dintre Trump și Europa este una complicată, însă profesorul precizează că președintele SUA nu are o problemă cu europenii în general, ci cu structurile politice ale Uniunii Europene, pe care le consideră prea apropiate de ideologii socialiste. Trump consideră că SUA au făcut deja suficient pentru Europa în secolul XX și că nu poate continua să ajute continentul, întrucât Statele Unite au luptat în războaie și au contribuit la prăbușirea comunismului și Uniunii Sovietice.

„Trump are o aversiune pentru Uniune, nu pentru europeni.”

Despre motivul pentru care Nicușor Dan nu a reușit să ajungă la Casa Albă, Orășel a explicat că administrația americană nu a recunoscut rezultatul alegerilor din 18 mai și că guvernul instalat la București nu a fost recunoscut oficial.

„Romania este vazuta de Trump foarte bine. Dar sistemul care conduce țara de 82 de ani, în care sunt inclusi și cei 20 de ani a Uniunii Socialiste Europene, sau noua Uniune Sovietică, care conduce Europa, cea de la Bruxelles, Trump are o aversiune pentru Uniune, nu pentru europeni. Trump a ajutat de doua ori Europa, dar uite ce spune el, textual: Nu pot să mai vin în Europa și să o mai ajut pentru ca noi în America am luptat două razboaie și am salvat, noi am distrus comunismul și Uniunea Sovietică, nu pot sa ma intorc in Europa, să ajut la construirea socialismului de către Uniunea Europeană. Asta e punctul lui de vedere.”

Profesorul mai susține că Trump are o percepție negativă despre clasa politică românească, considerând că majoritatea oamenilor care ajung la putere sunt deja influențați de sistemul existent și, odată ajunși în funcții, continuă să mențină status quo-ul.