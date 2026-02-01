Iranul „poartă discuții cu noi și vom vedea dacă putem ajunge la un rezultat”, a declarat președintele american într-un interviu acordat postului Fox News, reiterând că Statele Unite dispun de numeroase nave de război în Orientul Mijlociu.

Donald Trump a precizat că iranienii „sunt în plin proces de negociere” și, la fel ca în ziua precedentă, a subliniat că nu poate dezvălui planurile sale aliaților din Golf, invocând motive de securitate.

„Nu le putem dezvălui planul. Dacă le-aş dezvălui planul nostru, ar fi aproape la fel de grav ca şi cum ţi l-aş dezvălui ţie, ba chiar mai grav, de fapt”, a spus el.

Președintele american manifestă de câteva zile rezerve în privința unei eventuale operațiuni militare împotriva Teheranului. Vineri, el a declarat că Iranul își dorește „să ajungă la un acord” în legătură cu programul nuclear, precizând totodată că a transmis Teheranului un ultimatum.

La rândul său, președintele iranian, Massoud Pezeshkian, a susținut că un război nu ar fi în interesul nici al Iranului, nici al Statelor Unite, subliniind că preferă o abordare diplomatică.

„Republica Islamică Iran nu a căutat şi nu caută în niciun caz războiul şi este profund convinsă că un război nu ar fi în interesul Iranului, al Statelor Unite sau al regiunii”, a declarat preşedintele Pezeshkian într-o convorbire telefonică cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sissi, potrivit unui comunicat al preşedinţiei iraniene.

Pe fondul incertitudinilor exprimate în ultimele zile de președintele american Donald Trump cu privire la o posibilă intervenție militară împotriva Teheranului, președintele iranian Massoud Pezeshkian a transmis că, pentru Republica Islamică Iran, diplomația a reprezentat constant principala cale de soluționare a diferendelor.

În acest context, premierul și ministrul de externe al Qatarului, șeicul Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, a efectuat sâmbătă o vizită la Teheran, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

În cadrul unei întrevederi cu Ali Larijani, secretarul celei mai înalte instanțe de securitate a Iranului, oficialul qatarez a reafirmat sprijinul Doha pentru eforturile de detensionare și pentru identificarea unor soluții pașnice menite să garanteze securitatea și stabilitatea regiunii, a anunțat ministerul într-o postare pe X.

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că reacția Statelor Unite la un acord comercial încheiat între Canada și China va fi una „considerabilă”.

„Dacă vor încheia un acord cu China, vom face ceva considerabil”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului Air Force One. „Nu vrem ca China să preia controlul asupra Canadei. Şi dacă vor încheia acordul pe care îl urmăresc, China va prelua controlul asupra Canadei”, a adăugat el.

Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că va aplica taxe vamale de 100% asupra Canadei în cazul în care Ottawa va semna un acord comercial cu Beijingul.