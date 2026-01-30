Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că vrea să vorbească cu Iranul, în timp ce guvernul său a trimis o altă navă de război în Orientul Mijlociu, ca un semn de presiune asupra Teheranului. Trump nu a zis când sau cum ar avea loc aceste discuții, dar a confirmat că intenționează să le aibă. El a afirmat că plănuiește asta și că vrea să aibă negocieri cu Iranul.

În același timp, Trump a transmis un mesaj clar despre prezența militară a SUA în regiune. El a zis că Statele Unite trimit mai multe nave mari și puternice spre Iran și că ar fi bine dacă nu ar fi nevoie să le folosească.

„Avem multe nave foarte mari, foarte puternice, care se îndreaptă chiar acum spre Iran și ar fi grozav dacă nu ar trebui să le folosim”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Declarațiile sale vin după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a mărturisit că armata este pregătită să urmeze orice decizie a președintelui. Oficial, SUA au trimis în Orientul Mijlociu portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate.

Iranul a informat că ar putea lovi imediat baze și portavioane americane dacă Statele Unite ale Americii ar ataca, menținând amenințarea unui conflict militar. ONU a cerut ca părțile să vorbească între ele.

La Teheran, joi, cafenelele și magazinele erau deschise, iar traficul s-a aglomerat din nou în centrul orașului, unde au fost afișate bannere proguvernamentale. Locuitorii intervievați de AFP păreau resemnați. O ospătăriță de 29 de ani, care a cerut să rămână anonimă, a spus că războiul pare inevitabil și că ar fi nevoie de o schimbare, fără să fie sigură dacă va fi în bine sau în rău. O altă femeie, tot de 29 de ani, care locuiește într-un cartier bogat din nordul Teheranului, a spus că viața are suișuri și coborâșuri și că acum se află într-un punct foarte jos.

Uniunea Europeană a pus presiune suplimentară după ce cei 27 de miniștri de Externe au fost de acord să declare Gardienii Revoluției, aripa armată a Republicii Islamice, drept organizație teroristă. Gruparea este acuzată că a organizat represiunea violentă a protestelor din ianuarie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că UE consideră terorist un regim care își reprimă propriul popor prin violență. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că orice regim care își ucide mii de cetățeni își pregătește propria prăbușire și a adăugat că Orientul Mijlociu nu are nevoie de un nou război, chiar dacă există riscul unor atacuri americane.

Vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, a zis, însă, că Iranul trebuie să se pregătească de război, iar alți oficiali iranieni au continuat joi să amenințe cu represalii foarte dure în cazul unui atac. Un purtător de cuvânt al Armatei Iraniene a declarat, la rândul său, că Iranul va răspunde imediat și a susținut că portavioanele americane au puncte slabe serioase. De altfel, comandantul armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat că riposta va fi devastatoare și a anunțat că unitățile de luptă au fost echipate cu 1.000 de drone. Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a zis că decizia Europei împotriva Gardienilor Revoluţiei a fost o greșeală strategică majoră și a acuzat Europa că „ațâță focul”.

Europa a decis, de asemenea, să sancționeze mai mulți oficiali iranieni importanți, inclusiv pe ministrul de Interne, pe șeful poliției și pe mai mulți comandanți ai Gardienilor Revoluției. În total, aproximativ 21 de persoane și organizații sunt vizate de sancțiuni, care includ interdicția de a intra în UE și blocarea activelor lor în Uniune.

În același timp, președintele SUA, Donald Trump, și-a concentrat amenințările asupra dosarului nuclear iranian, fără să menționeze situația internă din Iran. El a spus pe rețeaua sa, Truth Social, că „ceasul ticăie” înaintea unui posibil atac american, care ar putea fi mai grav decât atacul din iunie asupra instalațiilor nucleare iraniene. Cu toate acestea, căile diplomatice nu par epuizate.

Araghchi a purtat negocieri săptămâna aceasta cu țările din Golful Persic, care se opun unei intervenții militare americane. Un oficial anonim dintr-una dintre aceste țări a explicat că un atac ar putea provoca haos în regiune, ar afecta economia și ar duce la creșterea prețurilor la petrol și gaze, deja ridicate la cel mai înalt nivel din august.

Araghchi urmează să viziteze vineri Turcia, care vrea să joace rolul de mediator între Teheran și Washington. Joi seara, președintele iranian Massoud Pezeshkian și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, au discutat despre eforturi pentru reducerea tensiunilor în Orientul Mijlociu.