Nicușor Dan a intrat sub lupa jurnalistului și scriitorului Stelian Tănase. Acesta a explicat sâmbătă, 16 mai 2026, că marea problemă structurală a președintelui provine din lipsa acută a unei platforme politice solide, capabilă să îi asigure o susținere reală și stabilă pentru diversele inițiative legislative promovate în Parlament.

În cadrul unei emisiuni difuzate de B1 TV, Stelian Tănase a explicat că poziția inițială de tip antisistem a lui Nicușor Dan, deși s-a dovedit extrem de utilă și câștigătoare în timpul campaniei electorale trecute, își arată în prezent toate limitele evidente în procesul complex de guvernare.

Tănase a subliniat că actualul lider de la Cotroceni nu dispune de nicio forță reală în forul legislativ și nu are la dispoziție instrumente democratice prin intermediul cărora să își pună în aplicare propria viziune. În lipsa acestor mecanisme esențiale de suport politic, mandatul lui Nicușor Dan este perceput ca fiind unul slab, marcat de o incapacitate vizibilă de implementare.

În plus, cunoscutul jurnalist a remarcat parcursul sinuos din prima parte a mandatului actual, perioadă în care s-au înregistrat diverse tatonări strategice cu formațiunile politice tradiționale. Deși discursul public oficial al președintelui promova o echidistanță absolută și un rol asumat de mediator independent, acțiunile sale concrete au indicat mai degrabă o orientare strategică pro-PSD.

Această opțiune conjuncturală ar fi fost determinată de realitatea matematică conform căreia acea formațiune deținea cea mai mare reprezentare parlamentară la momentul respectiv, oferind o formă temporară de sprijin, consideră Stelian Tănase.

„Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face să nu se descurce. Despre ce este vorba. El a intrat în campanie cu o poziție antisistem, nu pe baza unui partid din cadrul sistemului de partide. Dar acum această mișcare, care atunci s-a dovedit câștigătoare, își arată limitele. El nu are nicio forță în Parlament, nu are un partid care să-i susțină inițiativele și din cauza asta este un președinte slab, foarte slab. Nu are instrumente prin care să-și realizeze politica. În prima parte a anului trecut, deci în prima parte a mandatului, s-a jucat puțin cu partidele, a tatonat și până la urmă a luat o opțiune, cred eu, după gesturile publice pe care le-a făcut cum ne-a spus, că e echidistant, că e mediator, destul de pro-PSD. Pentru că a considerat, bănuiesc, că e partidul cel mai mare ca reprezentare în Parlament și se poate sprijini pe el. Asta, repet, în lipsa propriei sale forțe politice”, a fost explicația oferită de Stelian Tănase.

Din perspectiva jurnalistului, o strategie mult mai eficientă ar fi presupus o apropiere clară de Partidul Național Liberal sau direct de Uniunea Salvați România. Prima opțiune politică ar fi reflectat mult mai fidel ideile liberale promovate inițial și zona din care provenea Nicușor Dan, respectiv societatea civilă activă.

În ceea ce privește a doua opțiune, deși formațiunea este reprezentată în prezent de o nouă conducere condusă de Dominic Fritz, acest partid a fost fondat inițial chiar de el, însă colaborarea s-a întrerupt brusc din cauza unor neînțelegeri interne și a unui profil personal caracterizat drept foarte dificil în negocieri.

Această trăsătură de caracter complică substanțial stabilirea unor parteneriate durabile pe scena politică românească, deoarece interlocutorii săi constată adesea schimbări imprevizibile de opinie și poziție în timpul discuțiilor oficiale.

„El, probabil, cred eu, acum, retroactiv, nu vreau să fac pe deșteptul după război, știți cum este, ar fi trebuit fie să se apropie de PNL, care reflecta mai bine ideile sale și zona din care venea societății civile, că el a venit ca un om din societatea civilă, sau se putea apropia de fostului partid, condus acum de Dominic Fritz, dar să nu uităm că acest partid, pe care el l-a înființat (USR – n.red.), l-a dat afară. Pentru că e un om dificil! Se vede acum în declarație, e destul de greu să lucrezi cu el, că mereu spune altceva”, a punctat Stelian Tănase.

Lipsa unei forțe politice proprii generează automat un deficit major de autoritate instituțională, spre deosebire de mandatele de succes ale foștilor președinți Ion Iliescu sau Traian Băsescu, care s-au bazat mereu pe structuri de partid disciplinate pentru a-și impune deciziile importante și a asigura stabilitatea.

Fără un asemenea instrument esențial de suport parlamentar, Nicușor Dan se va confrunta permanent cu dificultatea de a se face ascultat și respectat în momentele politice cruciale. Discursurile publice sau întâlnirile formale organizate nu au nicio valoare practică în absența voturilor necesare din Parlament, punctează Stelian Tănase.

Această carență structurală va perpetua starea de instabilitate pe întreaga durată a actualei legislaturi, determinând apariția unor crize clare repetate din cauza lipsei totale de mijloace concrete de acțiune. „Așa încât el are un deficit, are o carență esențială ce privește președinția lui, că nu are propria sa forță politică prin intermediul căreia să lucreze mai ales în Parlament. Și are o dificultate de a se face și ascultat. El poate să spună multe în întâlnirile de la Cotroceni sau la televizor, dar lui îi trebuie cum a fost Iliescu, cum a fost Băsescu, au avut un partid pe care s-au sprijinit și au făcut politica. (…) Deci el are niște probleme de a-și consolida o anumită autoritate și mai ales de a avea un instrument cu care să se ajute în Parlament. Și nu-l are și nu-l va avea. Cât e această legislatură, situația rămâne ca acum. El va genera această criză de multe ori. Pentru că nu va găsi mijloace”, a încheiat Stelian Tănase.

Dimensiunea Analizei Situația Actuală / Vulnerabilitatea Identificată Impactul Asupra Mandatului și Soluții Ratate Baza Politică Intrare în campanie cu poziție antisistem; lipsa totală a unui partid de sprijin în Parlament. Proiectele legislative sunt blocate; mandatul devine fragil și expus crizelor. Strategia Alianțelor Tatonări inițiale pro-PSD bazate doar pe majoritatea matematică a momentului. S-a ratat o apropiere firească de PNL (zona societății civile) sau refacerea legăturii cu USR. Profilul Personal Descris ca un lider dificil în negocieri, cu schimbări imprevizibile de opinie. Parteneriatele durabile sunt compromise; interlocutorii își pierd încrederea. Autoritatea Executivă Deficit major de autoritate în comparație cu foștii președinți Iliescu sau Băsescu. Discursurile și întâlnirile formale rămân ineficiente fără voturi asigurate în legislativ. Prognoza Politică Menținerea actualei configurații și a blocajului pe întreaga durată a legislaturii. Apariția ciclică a unor crize instituționale din cauza lipsei mijloacelor concrete de acțiune.

Potrivit unei analize publicate de site-ul Euractiv.com vineri, 15 mai, Nicușor Dan este acuzat de unii foști parteneri politici că ar adopta o poziție mai conservatoare și mai apropiată de discursurile promovate de mișcarea MAGA din Statele Unite.

Criticile au apărut în contextul în care președintele a ales să păstreze o poziție neutră în timpul votului de neîncredere care a dus la prăbușirea coaliției guvernamentale.

Cristian Ghinea, senator USR și fost aliat al lui Nicușor Dan, susține că președintele „a fost ales pe un val proeuropean și ca o respingere a extremei drepte”, însă ar avea în prezent „o politică de conciliere” față de forțele populiste.

Parlamentarul afirmă că există riscul unei crize politice prelungite și al unei eventuale apropieri între PSD și AUR.