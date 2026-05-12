Președintele României, Nicușor Dan, clarifică poziția țării în plină criză politică: noua alianță guvernamentală nu va include forțe anti-europene, iar direcția pro-occidentală rămâne neschimbată.

În contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități guvernamentale, Nicușor Dan a transmis un mesaj clar privind direcția politică și externă a țării, respingând speculațiile legate de posibila includere a unor forțe anti-europene în viitoarea coaliție.

Șeful statului a subliniat că dezbaterile politice interne nu trebuie confundate cu poziționarea strategică a României în relațiile internaționale.

Președintele a insistat asupra necesității de a delimita instabilitatea politică internă de angajamentele externe ale României, afirmând că direcția externă a statului rămâne stabilă și predictibilă.

El a transmis că, indiferent de evoluțiile politice interne, România continuă să își consolideze statutul de stat pro-european și partener de încredere în structurile occidentale.

În declarațiile sale, Nicușor Dan a respins categoric ideea că în noua formulă de guvernare ar putea avea loc formațiuni politice cu poziții anti-europene.

Mesajul său a fost unul de clarificare publică, menit să reducă tensiunile și interpretările speculative din spațiul politic și mediatic.

„Toată lumea are o opinie. Rugămintea e să nu amestecăm criza politică internă cu abordarea noatră pe plan extern. România continuă să aibă o abordare europeană. Absolut nimic nu s-a schimbat. Nu e normal și productiv să amestecăm criza politică cu abordarea strategică. Nu există vreo șansă ca în noua alianță să existe forțe anti europene. Intereseul României este într-o Europă puternică și într-o relație bună cu SUA și NATO. Pro occidental înglobează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, SUA, NATO”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat direct dacă ia în considerare desemnarea unui premier tehnocrat sau formarea unui guvern compus din tehnocrați, președintele a confirmat că această opțiune nu este exclusă.

„Este un scenariu care are șanse”, a spus Dan.

Referindu-se la eventuale nume pentru conducerea unui astfel de executiv, șeful statului a precizat că există deja reflecții la nivel prezidențial, însă acestea nu au fost făcute publice.

„În mintea mea, da! Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”.

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că va convoca toate formațiunile parlamentare la consultările oficiale pentru desemnarea unui nou prim-ministru, într-un moment de tensiune politică accentuată și negocieri pentru refacerea majorității guvernamentale.

Decizia vine în contextul crizei politice declanșate după prăbușirea guvernului anterior și al discuțiilor privind configurarea unei noi coaliții stabile în Parlament.

Șeful statului a subliniat că procesul de consultare va respecta strict prevederile constituționale, ceea ce implică invitarea tuturor partidelor reprezentate în Parlament, inclusiv AUR.

„Așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele își vor păstra opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, variante de Guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Eu nu o să fac experimente, nu cred că este util pentru România, să propunem premier și să îi lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Vreau să obținem după discuțiile cu partidele o propunere de premier și elemente compatibile de program, pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate, înainte ca eu să desemnez prim-ministrul”, a adăugat el.

Întrebat explicit despre includerea formațiunii conduse de George Simion, președintele a confirmat că procedura formală nu poate exclude niciun actor parlamentar.

Nicușor Dan a precizat că desemnarea unui premier va avea loc doar în momentul în care va exista o formulă politică capabilă să susțină un guvern stabil în Parlament.

El a insistat că nu va avansa un nume de prim-ministru fără dovezi clare privind susținerea unei majorități funcționale, evitând astfel scenarii politice instabile sau guverne fără sprijin legislativ real.