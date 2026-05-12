Prezent la Black Sea and Balkans Security Forum, președintele Nicușor Dan a afirmat că România se află „în grafic” în ceea ce privește implementarea programului SAFE, mecanism european care vizează finanțarea prin împrumuturi a programelor de înzestrare militară.

Șeful statului a explicat că marți urmează să fie votată, în Comisiile parlamentare de Apărare, ultima componentă necesară pentru acordul SAFE.

În contextul tensiunilor și al incertitudinilor politice de la București, Nicușor Dan a ținut să transmită un mesaj de continuitate privind orientarea strategică a României.

Nicușor Dan a susținut că programul SAFE nu va însemna doar investiții în apărare, ci și dezvoltare economică și industrială pentru România.

„În perspectiva programului SAFE, companiile vor aduce o parte din producție în România”, a afirmat Dan, estimând că valoarea totală a investițiilor ar putea ajunge la aproximativ 13 miliarde de euro.

Președintele a adăugat că firmele interesate de semnarea contractelor și-au exprimat intenția de a dezvolta activități pe termen lung în România.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu firmele care urmează să vină pentru a semna contracte, există toată voința pentru ca activitatea economică să nu se sfârșească în 2030”, a declarat șeful statului.

În discursul susținut la deschiderea evenimentului, președintele a vorbit și despre contextul regional de securitate și despre nevoia de cooperare între statele aliate.

„România, pe plan național, se consolidează și, consolidându-se, crește securitatea la Marea Neagră, crește securitatea pe flancul estic NATO și în Balcanii de Vest”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că actualul context geopolitic obligă statele occidentale și partenere să își coordoneze mai bine acțiunile.

„Suntem într-o perioadă cu multiple provocări și aici este nevoie, față de aceste provocări, ca statele care gândesc la fel să colaboreze și asta se va întâmpla”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că tema consolidării cooperării regionale și euro-atlantice va fi abordată și în cadrul reuniunilor internaționale care urmează în perioada următoare.

„Acesta este obiectivul discuțiilor de mâine, de la formatul B9. Acesta este obiectivul discuțiilor de la Ankara, de la Summitul NATO de peste două luni.”

Nicușor Dan și-a exprimat optimismul că statele participante vor reuși să își coordoneze mai eficient strategiile comune de apărare și securitate.

„Și sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom vom exprima solidaritate și vom reuși să fim efectivi în obiectivele pe care ni le-am propus.”

În final, președintele a explicat că obiectivele comune ale statelor aliate vizează consolidarea investițiilor în apărare și întărirea cooperării militare.