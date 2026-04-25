Nicușor Dan condamnă Rusia după incidentul cu fragmente de dronă căzute la Galați, subliniind riscurile de securitate pentru România și necesitatea modernizării apărării naționale.

Un nou incident de securitate a avut loc în zona Galați, unde autoritățile au descoperit fragmente provenite de la o dronă de origine rusească. Evenimentul a determinat intervenția rapidă a structurilor de siguranță ale statului, inclusiv evacuarea preventivă a populației din proximitatea zonei afectate.

Potrivit informațiilor transmise de instituțiile de apărare, au fost luate măsuri de siguranță suplimentare, inclusiv detonarea controlată a unor elemente considerate potențial periculoase.

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm acest incident, catalogându-l drept o consecință a comportamentului iresponsabil al Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.

Acesta a subliniat că astfel de episoade reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor români și o încălcare a normelor de drept internațional, având în vedere că România este stat membru NATO.

Mesajul transmis de șeful statului a evidențiat faptul că, deși România nu este parte directă în conflict, efectele războiului se resimt tot mai frecvent pe teritoriul național.

Autoritățile române au intervenit coordonat prin structurile competente, inclusiv:

Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

Ministerul Apărării Naționale (MApN)

Serviciul Român de Informații (SRI)

Aceste instituții au gestionat situația de la Galați prin măsuri rapide de alertare, evacuare și securizare a perimetrului afectat, pentru a preveni orice risc pentru populație.

„Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească. În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate. Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO. România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea. Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni. Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune. Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial. Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații”, a transmis Nicușor Dan.

Incidentul vine pe fondul intensificării atacurilor din zona de conflict din Ucraina, în proximitatea graniței cu România. În ultimele săptămâni au fost raportate mai multe situații similare, inclusiv:

alerte RO-ALERT în zona Tulcea

descoperirea unor fragmente de drone pe teritoriul României

interceptări ale unor drone în apropierea spațiului aerian național

Aceste episoade ridică nivelul de preocupare privind securitatea regională și stabilitatea la frontiera estică a NATO.

În reacția sa, președintele Nicușor Dan a subliniat necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a armatei române.

Acesta a evidențiat importanța investițiilor în apărare, inclusiv prin programe europene și NATO, pentru a asigura o capacitate de reacție adecvată în fața riscurilor emergente.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat descoperirea unor fragmente de dronă în apropierea unei ferme din zona localității Văcăreni, județul Tulcea. Situația a fost semnalată în contextul unor noi atacuri desfășurate pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România.

Potrivit autorităților, zona a fost imediat securizată de efective ale Poliției de Frontieră, pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a asigura siguranța perimetrului.

În urma sesizării, o echipă mixtă formată din specialiști ai Ministerului Apărării Naționale și ai Serviciului Român de Informații a fost trimisă la fața locului pentru evaluarea situației și ridicarea fragmentelor descoperite.

Materialele urmează să fie analizate în laboratoare de specialitate, pentru a stabili natura exactă a acestora și circumstanțele în care au ajuns pe teritoriul României.