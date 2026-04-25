Cum arată în prezent cel mai celebru miliardar nevăzut al României. Zoltán Teszári este considerat unul dintre cei mai retrași miliardari din România, fiind cunoscut pentru faptul că nu participă în mod obișnuit la evenimente publice și evită contactul direct cu presa. În acest context, participarea sa la evenimentul din Oradea, unde a urcat pe scenă și a fost fotografiat, a fost percepută ca o schimbare de atitudine și un moment ieșit din tiparele sale obișnuite.

Mai mult decât simpla prezență, Teszári a și luat cuvântul, chiar dacă într-un mod extrem de succint. Discursul său a fost rezervat, însă a sugerat implicarea sa constantă, în special din culise, în susținerea unor proiecte locale, inclusiv în domeniul medical.

Apariția sa are o puternică legătură cu zona Oradea și județul Bihor, unde atât Teszári, cât și premierul Ilie Bolojan au dezvoltat cariere importante. Teszári este fondatorul unuia dintre cele mai mari grupuri de telecomunicații din regiune, construit în mare parte în această zonă, în timp ce Bolojan a condus administrația locală ca primar al municipiului Oradea și ulterior ca președinte al Consiliului Județean Bihor, înainte de a deveni prim-ministru. Această proximitate geografică a generat de-a lungul timpului interacțiuni instituționale între administrația locală și companiile din grupul Digi.

În perioada în care Ilie Bolojan conducea administrația din Oradea, Primăria a avut mai multe colaborări cu RCS & RDS, compania fondată de Teszári. Aceste colaborări au vizat în principal proiecte de infrastructură urbană, inclusiv introducerea cablurilor în subteran și dezvoltarea rețelelor de comunicații, integrate în strategia de modernizare a orașului.

De asemenea, a existat un proiect discutat privind distribuția de energie electrică, care a stârnit dezbateri la momentul respectiv, dar care a fost ulterior suspendat.

În paralel, instituții publice din Oradea au încheiat contracte prin proceduri competitive cu companii din grupul Digi, inclusiv pentru servicii din domeniul energiei, ceea ce a consolidat relația administrativă dintre părți.

Relația dintre cele două figuri publice este reflectată și indirect prin prezența mediatică. Grupul Digi deține postul Digi24, una dintre principalele televiziuni de știri din România, unde Ilie Bolojan a fost frecvent prezentat în mod favorabil în calitate de lider politic de-a lungul timpului.