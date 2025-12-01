Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, după parada militară de la Arcul de Triumf, dacă fostul președinte Klaus Iohannis a fost invitat la recepția oficială organizată luni seara de Ziua Națională a României.

”Sigur, toţi foştii şefi de stat, evident”, a răspuns şeful statului.

Luni, după ce a salutat mulțimea la finalul Paradei de Ziua Națională de la Arcul de Triumf, președintele Nicușor Dan a declarat că mai mulți români i-au transmis să aibă grijă de țară, în special de copii, ceea ce consideră un mesaj important. El i-a îndemnat pe cetățeni să continue să creadă în potențialul României.

Întrebat și despre lipsa unui ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu, șeful statului a precizat că ministrul Economiei, Radu Miruță, asigură interimatul și a subliniat că nu trebuie stricat spiritul acestei sărbători naționale.

”În primul rând, e o zi de sălbătoare azi, deci, la mulţi ani tuturor românilor, îi invit să continuă să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial şi pe cei de aici, şi pe cei din diaspora, şi, dincolo de asta, am fost impresionat, ca şi anii trecuţi, de cât de multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii ţin la ţară”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, după ce a făcut o baie de mulţime de aproape două ore, la finalul paradei de Ziua naţională a României. Întrebat ce i-au transmis oamenii, preşedintele Nicuşor Dan a spus că ”cei mai mulţi i-au urat la mulţi ani”. ”Unii mi-au transmis să am grijă de ţara asta şi în special de copii. Asta e important”, a afirmat preşedintele.

Președintele Nicușor Dan a comentat mesajul transmis de Donald Trump cu ocazia Zilei Naționale a României, menționând că relația cu Statele Unite este solidă și bine consolidată pe mai multe planuri, iar mesajul american este un gest firesc.

Referitor la lipsa unui ministru al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu, șeful statului a precizat că Radu Miruță asigură interimatul și a subliniat că nu trebuie afectată sărbătoarea națională.