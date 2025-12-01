Mihai Fifor reacționează dur la situația fără precedent în care se află România, devenind, de peste trei zile, singurul stat membru NATO fără un ministru plin al Apărării. Liderul social-democrat subliniază că vorbim despre unul dintre cele mai importante portofolii guvernamentale, esențial atât pentru siguranța națională, cât și pentru credibilitatea țării pe Flancul Estic al Alianței.

Potrivit lui Fifor, într-un context regional tensionat, maturitatea politică ar fi trebuit să primeze în fața orgoliilor interne. Acesta consideră că USR avea responsabilitatea de a acționa în interesul stabilității României și de a evita blocajele politice, mai ales după recentele controverse generate de activitatea fostului titular al portofoliului Apărării.

În opinia sa, menținerea unui interimat într-un domeniu atât de sensibil transmite un mesaj de neseriozitate, atât către armată, cât și către partenerii din NATO.

„Oricât aș vrea, nu pot să nu remarc un fapt revoltător: România este, de peste 72 de ore, singurul stat membru NATO fără un ministru plin al Apărării. Vorbim despre un minister-cheie în arhitectura de securitate a țării și a întregului Flanc Estic, un minister cu o responsabilitate uriașă față de români și față de aliații noștri. În mod normal, într-o astfel de situație, orice partid responsabil ar fi lăsat la o parte calculele interne meschine și ar fi demonstrat maturitate și respect pentru interesul național. USR putea să renunțe la a ține scaunul cald pentru pierzătorul Drulă și să pună stabilitatea țării mai presus de orgoliile personale. Mai ales după catastrofa Moșteanu, un minim gest de luciditate era obligatoriu. Dar, din păcate, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. USR arată încă o dată că asta poate: să sacrifice interesul României pentru jocuri mici de gașcă, fără să înțeleagă gravitatea momentului și fără să priceapă ce înseamnă loialitatea față de aliați. Iar această atitudine nu este doar o eroare politică — este o crasă lipsă de respect față de Armata României și față de aliații noștri din NATO”, spune acesta.

Fifor atrage atenția că Armata Română se bazează nu doar pe reguli și disciplină, ci și pe încrederea în conducerea sa.

Lipsa unui lider legitim la vârful ministerului afectează moralul militarilor și slăbește coeziunea unei instituții care funcționează pe valori precum onoarea și respectul.

El subliniază că efectele gestionării defectuoase din trecut nu dispar peste noapte și se resimt încă în rândul personalului militar.

”Și aș mai adăuga un singur lucru: Armata oricărei țări funcționează pe reguli stricte, pe disciplină și respect. Dar, mai ales, pe încredere. Un militar care își pierde încrederea în liderul său își va îndeplini misiunea impecabil pentru că a jurat să o facă, dar în plan moral este profund afectat. Să nu ne amăgim: dezastrul Moșteanu a făcut mai mult rău decât vrem să credem. Lipsa de respect a fostului ministru față de militarii români nu dispare – se întoarce ca un bumerang. Cariera militară înseamnă ONOARE și RESPECT. Când acestea sunt călcate în picioare, efectul este profund”, mai spune Mihai Fifor.

De Ziua Națională, spune Fifor, România ar fi trebuit să dea dovadă de respect față de Armată, asigurând o conducere demnă și stabilă la Ministerul Apărării. În schimb, situația actuală este calificată drept un afront adus militarilor și o dovadă a faptului că jocurile politice pot fi puse înaintea interesului național.

Concluzia sa este una dură: menținerea acestui vid de leadership arată lipsă de responsabilitate și subminează atât prestigiul Armatei Române, cât și poziția țării în cadrul NATO.