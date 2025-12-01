Steaguri uriașe cu portretele lui Călin și Cristela Georgescu au fost afișate luni la Alba Iulia de susținătorii fostului prezidențiabil. Peste o sută de persoane au ajuns încă de la primele ore ale dimineții în Parcul Unirii pentru a-l întâmpina pe fostul candidat la Președinție.

Unii au venit cu drapele tricolore, iar alții au adus bannere de mari dimensiuni cu imaginea cuplului Georgescu.

Înconjurat de câteva zeci de admiratori, Călin Georgescu a întâmpinat dificultăți când a încercat să plece, întrucât mulțimea a înconjurat mașina cu care acesta urma să părăsească zona.

Un incident s-a produs luni la Alba Iulia, în momentul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de grupul de susținători care îl aclama și a strigat: „Marș la Moscova!”. În replică, simpatizanții lui Georgescu au scandat „Sunteți președinte!” și „Călin, te iubim!”.

Călin Georgescu a sosit cu întârziere luni la Monumentul Unirii, locul în care anunțase pe rețelele de socializare că își va întâlni susținătorii. Fostul prezidențiabil nu a făcut declarații la sosire și a fost înconjurat de mai mulți agenți de securitate.

În timpul evenimentului, un bărbat s-a apropiat de mulțime și a strigat „Marș la Moscova!”. Acesta a fost imediat bruscat de simpatizanții lui Georgescu, care l-au acuzat de instigare și i-au cerut să părăsească zona. „Vă păcălește și vă manipulează”, le-a transmis el celor veniți să-l întâmpine pe fostul candidat.

Ulterior, Călin Georgescu a ținut un discurs în fața celor prezenți.

”1 decembrie 1918 este reîntregirea fiinţei noastre şi nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăţi istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie ci să devină, din nou, o istorie vie”. ”Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere, sunt cutremurat să văd că oamenii aşteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie Ziua naţională. Sufletul şi sufletul românesc în special nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa, că naţiunea română a stat dreaptă în faţa istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini şi să înţelegem odată pentru totdeauna că fără Isus Hristos nu putem face nimic. Luptaţi să deveniţi conştienţi, lăsaţi nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de ziua naţională”, a mai spus Georgescu.

Mulţimea a strigat: ”Sunteţi preşedinte”, ”Unitate naţională!”, ”România, trezeşte-te!”, ”Călin, te iubim!”