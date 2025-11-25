Cristela Georgescu a ajuns la biserica din vecinătatea secției unde soțul ei, Călin Georgescu, se prezintă periodic pentru verificări. A împărțit dulciuri copiilor veniți cu părinții și a vorbit despre importanța rugăciunii și a solidarității.

Ea a spus că este esențial ca oamenii să fie „împreună la Sfânta Liturghie” și a amintit că, în opinia ei, România se află într-o perioadă dificilă, în care oamenii ar trebui să se unească. În discursul său, Cristela Georgescu s-a referit la prietenia sfinților și la nevoia de a depăși „încercarea” prin care trece țara.

„Este foarte important să fim împreună la Sfânta Liturghie, să ne rugăm. În acest an, sfinții ne-au demonstrat că ei ne oferă cea mai statornică prietenie. Unde este România astăzi? Este într-o mare încercare, și mă rog ca românii să înțeleagă, să se unească și să treacă acest test împreună, în fața lui Dumnezeu”, a declarat soția liderului suveranist, potrivit Realitatea PLUS.

În mesajul adresat românilor de acasă, ea a mulțumit celor care îl susțin pe Călin Georgescu și a spus că apreciază efortul lor. A transmis că îi consideră „drepți” pe cei care, în viziunea ei, nu au dat curs „vicleniilor”. A precizat că situația actuală nu ar fi doar despre soțul ei, ci despre „țara noastră”. A încheiat spunând că îi așteaptă pe oameni „în rugăciune”.

„Le mulțumesc tuturor, îmi dau seama ce efort este. Le mulțumesc pentru că au rămas drepți și nu au aplecat urechea la toate viclenii. Nu este vorba despre un om, este vorba despre țara noastră. Celor de acasă le spun că îi aștept să ne întâlnim în rugăciune, singurul loc în care Dumnezeu nu lipsește niciodată”, a transmis Cristela Georgescu.

Contextul în care apare mesajul Cristelei Georgescu este legat de ancheta în desfășurare în jurul lui Călin Georgescu și al lui Horațiu Potra, adus în țară săptămâna trecută din Dubai.

Horațiu Potra a fost escortat în România împreună cu fiul său, Dorian Potra, și cu nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, după ce au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ei erau dați în urmărire internațională, după ce au părăsit România la începutul anului, în contextul investigațiilor deschise după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru acuzații care includ tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fapte legate de materii explozive și instigare publică. În același dosar este judecat și Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari ar fi urmărit să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea alegerilor prezidențiale. Scopul ar fi fost declanșarea unor incidente violente care să genereze haos.

Potrivit anchetatorilor, planul ar fi fost discutat la o întâlnire clandestină organizată la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea turului doi al scrutinului prezidențial. La acea întâlnire ar fi participat Călin Georgescu și apropiații săi.