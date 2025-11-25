Încă de dimineață, mai multe persoane au venit în fața secției de poliție din Buftea pentru a-i arăta sprijinul lui Călin Georgescu. Printre cei prezenți s-au aflat atât susținători din București, cât și oameni veniți din alte județe și chiar din afara țării.

Pentru a gestiona mulțimea, autoritățile au montat garduri de protecție la intrarea în secția de poliție și de-a lungul trotuarului, iar forțe de ordine suplimentare au fost mobilizate în zonă.

La sosirea liderului suveranist, oamenii au scandat: „Călin Georgescu este președinte”, „Călin, nevinovat”.

După semnarea controlului judiciar, Călin Georgescu a transmis că va participa la ceremoniile de Ziua Națională.

El a afirmat că vede această zi drept un moment simbolic pentru reconectarea la idealurile fondatoare ale României moderne.

„Rugăciunea neîncetată e o mare putere. Pe de altă parte, fiind foarte aproape Ziua Națională, 1 decembrie, la care ne rugăm să fie așa cum și-a dorit Eminescu, stat de cultură la gurile Dunării, confirm că voi fi prezent la Alba Iulia pe 1 decembrie, alături de poporul român, la ora 9.00, la Obeliscul Horia, Cloșca și Crișan”, a declarat acesta.

Călin Georgescu a făcut și o serie de afirmații cu privire la „anularea alegerilor” și la poziționările publice ale președintelui Nicușor Dan.

„Am văzut și eu cum ați văzut și dvs că Nicușor Dan spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine. Eu am despre el doar certitudini. Și certitudini are doar poporul român față de el și are chiar și sistemul. Numai certitudini are despre el”, a spus Georgescu.

Acesta a amintit și momentul electoral din noiembrie 2024:

„Și am văzut și eu, da, în noaptea de 24 noiembrie 2024 Nicușor Dan a ieșit la un post de televiziune pe vremea când era doar primar general – fără să fie candidat la funcția de președinte – și a cerut instituțiilor, serviciilor secrete care, de altfel, erau pozitive la desfășurarea alegerilor, așa cum știți toți, să fiu anchetat. Asta dovedește foarte clar că băiatul ăsta bătea cadența suspect de militară a unui narativ preluat ulterior de sistem.”

Prezentarea de marți are loc la un an după ce Călin Georgescu a obținut aproape 24% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, calificându-se în turul al doilea alături de Elena Lasconi.

Rezultatul a fost unul istoric:

pentru prima dată după 1989, PSD nu a intrat în turul 2,

iar PNL a înregistrat cel mai slab scor la prezidențiale.

De atunci, liderul suveranist spune că este „târât prin instanțe” în mai multe dosare în care, potrivit afirmațiilor sale, nu s-ar fi găsit probe. Acuzația cea mai gravă cu care se confruntă este cea de tentativă de lovitură de stat, dosar în care el se declară nevinovat.

Prin mesajul de astăzi, Georgescu a transmis un semnal de mobilizare către susținători înaintea Zilei Naționale și a continuării bătăliilor sale juridice.