Horațiu Potra a fost scos din arest, flancat de mascați, și transportat la Parchetul General, unde va fi audiat de procurori într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală.

Extrădarea acestuia a fost finalizată săptămâna trecută, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat transferul pe baza mandatului internațional emis pe numele său. Potra a ajuns pe Aeroportul Otopeni însoțit de polițiști români, în cătușe, fiind escortat alături de fiul și nepotul său. Ei au fost predați structurii de arest a Poliției Române.

La sosire, camerele de filmat au surprins prima declarație publică făcută de Horațiu Potra în România. Întrebat dacă îl mai susține pe Călin Georgescu, acesta a spus că îl susține pe „președintele Georgescu”.

Potra era dat în urmărire internațională din februarie, după dispariția sa din țară în plin scandal privind tentativa de lovitură de stat. A fost reținut în Dubai la finalul lunii septembrie.

Procurorii îl acuză că ar fi coordonat, împreună cu alți mercenari, un plan de destabilizare violentă, în contextul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. După extrădare, Potra a fost plasat în arest, iar autoritățile au demarat procedurile pentru audierea sa în dosar.

Unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe Horațiu Potra de ce ar fi ținut bani în seifuri, aluzie la detaliile din anchetă. Potra a răspuns scurt că are „toate conturile închise”, fără să ofere alte explicații.

„Nu aveați încredere in sistemul bancar. De aceea țineați banii în seifuri?”, iar Horațiu Potra a răspuns: „Ce bani, dacă am toate conturile închise”.

După extrădarea lui Horațiu Potra și a celor doi membri ai familiei sale, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public. El a spus că readucerea în țară confirmă angajamentul statului român de a apăra ordinea constituțională și că persoanele suspectate de acțiuni împotriva acesteia trebuie să ajungă în fața justiției.

De asemenea, președintele a apreciat eforturile Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne, precum și cooperarea instituțiilor internaționale implicate în procesul de extrădare.