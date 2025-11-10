Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost întrebat la TV despre aducerea în țară a lui Horațiu Potra. El a spus că, din punctul lui de vedere, lucrurile merg bine. Mandatul de arestare emis de România este în derulare în Emiratele Arabe Unite, iar Horațiu Potra, împreună cu fiul și fratele său, se află în arest. Aceștia urmează să fie duși în fața unui judecător, pentru ca procedura de extrădare să poată continua.

Când a fost întrebat când ar putea fi adus Potra în România, ministrul Justiției a explicat că acest lucru depinde de autoritățile din Emiratele Arabe Unite și de termenele stabilite de ele.

„Extrădarea… Din punctul meu de vedere, stăm bine. Mandatul de arestare al României a fost în executare în Emiratele Arabe Unite. Aceste persoane (șeful mercenarilor, Horațiul Potra, plus fiul și fratele – n.r.) sunt private de libertate și urmează să fie prezentați în fața judecătorului, pentru a se parcurge etapa de extrădare. Ține de statul respectiv, de termenele pe care ei le stabilesc…”, a spus oficialul român în cadrul emisiunii TV „Puterile Statului” de la România TV.

Marinescu a vorbit și despre semnarea Convenției Consiliului Europei pentru Avocați, pe care a semnat-o el însuși în numele României. El a spus că această convenție are rolul de a proteja avocații atunci când își fac meseria, atât împotriva abuzurilor care pot veni din partea autorităților, cât și împotriva celor care îi atacă sau îi critică pentru că apără drepturile și libertățile oamenilor.

”Convenția reprezintă un instrument care permite pe de o parte protejarea avocatului strict în exercițiul actului său profesional față de abuzuri care pot veni atât din partea autorității publice, cât și atacuri sau abuzuri care pot veni din sfera celor care sunt nemulțumiți de faptul că avocatul apără drepturile și libertățile cetățeanului”, a explicat oficialul român.

Marinescu a mai vorbit și despre reforma pensiilor magistraților. El a precizat că reforma pensiilor speciale este necesară, dar că trebuie să existe și discuții între cei care iau deciziile și cei afectați de lege.

Marinescu a spus că nu este de acord cu criticile aduse magistraților pentru pensiile lor mari, care sunt peste media națională. El a explicat că statutul actual al magistraților a fost stabilit prin legi și prin voința societății, așa că nu poate fi vorba de o vină a lor. Ministrul Justiției a mai zis că este greșit să se creeze o confruntare între grupuri sociale, în care unii sunt considerați vinovați și alții buni.

„Statutul pe care magistrații îl au în momentul de față societatea l-a acordat, legile l-au acordat, și nu putem vorbi despre o vinovăție. (…) Este de neacceptat să discutăm într-o logică de antagonism social, adică unii sunt vinovați, alții sunt buni…”, a punctat oficialul român.

În același context, Marinescu a fost întrebat dacă s-a discutat ca judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) să primească o pensie egală cu salariul. El a spus că nu s-a pus deloc problema unei astfel de măsuri. Ministrul Justiției a explicat că proiectul privind reforma pensiilor speciale, respins de CCR, nu îi viza pe judecătorii de la CCR, deoarece aceștia au un statut diferit de ceilalți magistrați.

Discuțiile despre un posibil avantaj pentru judecătorii CCR au apărut în spațiul public în perioada în care proiectul de lege trebuia să treacă testul de constituționalitate, ca să poată fi aplicat ulterior.