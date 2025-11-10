Vin informații noi din cadrul coaliției de guvernare. Surse politice din cadrul Guvernului Bolojan spun că se discută despre reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1% la 0,5% și despre eliminarea pragului de 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Acest impozit minim pe cifra de afaceri a fost introdus în anul 2013 pentru firmele care aveau o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro în anul precedent.

În vară, Partidul Social Democrat (PSD) a propus ca impozitul de 0,5% pe cifra de afaceri să se aplice tuturor firmelor din România. Sorin Grindeanu a spus atunci că PSD a făcut o propunere în acest sens și spera să fie discutată în coaliția de guvernare. El a explicat, atunci, că dorește ca impozitul să fie de 0,5% pentru toate companiile, nu doar pentru cele mari, așa cum este acum (1% pentru firmele cu peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri).

„Hai să ne uităm și noi spre capital. Am înaintat o propunere și sper s-o discutăm în coaliție săptămâna aceasta, în care vom vorbi de impozitarea pe cifra de afaceri pentru toate companiile cu impozit pe profit. Nu la 1%, cât este acum la peste 50 de milioane, ci la 0,5. (…) Scăderea, de la 1%, cum este acum, la companiile cu peste 50 de milioane de euro pe profit, la toate companiile, dar la 0,5. De la 1 la 0,5%”, a spus social-democratul în luna iulie.

Pe de altă parte, coaliția de guvernare analizează posibilitatea de a crește taxa pe valoare adăugată (TVA) la 21% pentru domeniul HoReCa, în funcție de cât se vor încasa taxele din acest sector. Reprezentanții industriei HoReCa, însă, avertizează că această măsură fiscală ar putea duce la falimentul multor firme și la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă.

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), de exemplu, susține că o astfel de creștere ar provoca un „lanț de falimente”. Președintele HORA, Radu Savopol, a avertizat anterior că majorarea TVA ar fi o mare problemă pentru economia românească seoarece ar distruge mii de afaceri și locuri de muncă și ar avea efectul opus celui dorit — adică ar aduce mai puțini bani la buget, nu mai mulți.

„Este cod roşu pentru economia românească: creşterea TVA-ului va distruge mii de afaceri şi locuri de muncă. Efectul va fi invers decât cel dorit – mai puţini bani la buget, nu mai mulţi”, a spus preşedintele HORA în luna septembrie într-o conferință de presă.

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalității românești, ce are misiunea de a susține și de a promova interesele și valorile comune ale membrilor săi, pe plan național și internațional.