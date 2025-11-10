Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat luni un atac frontal la adresa unor membri ai Guvernului, pe care îi acuză de lipsă de responsabilitate și de atitudine populistă în gestionarea subiectului sensibil al pensiilor speciale pentru magistrați. Declarațiile sale au fost făcute la sediul PSD, în contextul în care Curtea Constituțională a respins recent proiectul de reformă trimis de Executiv, invocând nerespectarea procedurii privind solicitarea avizului de la CSM.

„Sunt trei săptămâni de când există decizia CCR. S-a pierdut vremea. Se știa că e o respingere pe formă și că noi trebuia în aceste 3 săptămâni să existe discuții, un proiect, care putea în paralel să meargă pe parcursul de avizare, ca să nu stăm cu emoție că vom rata termenul-limită 28 noiembrie. Nu am discutat niciodată de cuantum, de modificarea perioadei de tranziție. Sper ca odată cu eventualele discuții din această săptămână să avem o lege mai bună în care să ajungi la 65 la pensie, să vorbim de un cuantum normal al pensiei. Și sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai guvernului. Nu mai suntem în zona de ONG-uri. Trebuie găsită acea cale care să te ducă la scopul propus”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că România riscă să rateze termenul limită de 28 noiembrie pentru adoptarea noii legi privind pensiile de serviciu ale magistraților, termen asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit acestuia, lipsa de acțiune și tonul conflictual adoptat de unii miniștri pun în pericol nu doar reforma în sine, ci și credibilitatea Guvernului în fața Comisiei Europene.

„Sunt furios și supărat că 21 de zile nu s-a făcut nimic cu legea”, a mai spus Grindeanu, arătând că Executivul trebuia să pregătească deja un nou proiect legislativ, corectat în raport cu observațiile Curții Constituționale.

Reacția lui Grindeanu vine în contextul declarațiilor făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a spus într-un interviu că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari de care beneficiază, dar a avertizat că sistemul actual nu poate fi susținut la nesfârșit.

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a afirmat vicepremierul.

Tonul dur al acesteia a fost interpretat de liderul PSD drept o abordare populistă, menită mai degrabă să câștige simpatie publică decât să ducă la o soluție concretă. Grindeanu a avertizat că tensiunile între puterea executivă și sistemul judiciar nu ajută în niciun fel procesul de reformă.

„Dacă din partea CSM ar răspunde cu aceeași monedă la populism, ar spune vă dăm avizul în 30 de zile. Am ieși deja din termenul de 28 noiembrie. Mă gândesc că unii chiar își doresc să existe acest debate între oamenii politici și justiție. Nu îi interesează legea, ci doar capital politic din confruntarea cu magistrații”, a adăugat liderul social-democrat.

În opinia sa, discuțiile despre cuantumuri și vârsta de pensionare trebuie purtate „cu calm și în mod tehnic”, pentru a asigura o soluție durabilă care să nu fie din nou invalidată de Curtea Constituțională.

CCR a respins, la finalul lunii octombrie, proiectul de reformă a pensiilor speciale, argumentând că Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru primirea avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. În lipsa unei noi legi adoptate până la sfârșitul lunii noiembrie, România riscă să piardă o parte din fondurile europene aferente PNRR, ceea ce amplifică presiunea asupra coaliției de guvernare.

Grindeanu a transmis că PSD este pregătit să lucreze rapid la o nouă variantă a proiectului, dar a cerut coerență și respect reciproc între instituțiile statului.