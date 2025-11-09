Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, poliția din mai multe județe a identificat o metodă nouă de fraudă care vizează persoanele în vârstă. Spre deosebire de atacurile informatice clasice, autorii nu sunt hackeri profesioniști, ci rude sau apropiați care profită de accesul direct la telefoanele sau conturile bancare ale seniorilor.

Un exemplu recent din Gorj a atras atenția anchetatorilor. O tânără de 25 de ani a reușit să retragă peste 77.000 de lei din contul bunicii sale, în vârstă de 75 de ani, folosind aplicația mobilă a băncii, pe parcursul a doi ani.

Tânăra nu a spart niciun sistem informatic, ci a utilizat datele de acces ale victimei, având acces direct la telefonul acesteia. Autoritățile subliniază că metoda reprezintă o nouă formă de fraudă, bazată pe abuzul de încredere și nu pe tehnici digitale sofisticate.

Reprezentanții BCR au declarat că aceste cazuri de fraudă care implică persoane în vârstă sunt deosebit de sensibile și evidențiază importanța atenției nu doar la securitatea digitală, ci și la cea umană. Ei au precizat că tot mai frecvent apar situații în care persoane apropiate, având acces direct la telefonul sau aplicația bancară a seniorilor, abuzează de încrederea acestora.

„Cazurile de fraudă care implică persoane în vârstă sunt deosebit de sensibile și ne arată cât de important este să fim atenți nu doar la securitatea digitală, ci și la cea umană. Vedem tot mai des situații care implică abuzul de încredere al unor persoane apropiate, care au acces direct la telefonul sau aplicația bancară a seniorilor”, au transmis reprezentanții BCR pentru sursa citată.

În multe familii, pensionarii își lasă dispozitivele, cardurile sau parolele în mâinile rudelor mai tinere, pentru a primi ajutor în gestionarea banilor. În realitate, aceste persoane pot instala aplicațiile bancare pe propriile telefoane sau pot reține datele de acces, efectuând tranzacții mici, dar frecvente, care trec neobservate timp îndelungat.

Experții atrag atenția că aceste practici, chiar dacă par nevinovate, pot avea consecințe financiare majore pentru seniori. Accesul necontrolat la aplicațiile bancare transformă relațiile familiale într-un risc direct pentru economiile bătrânilor.

Instituțiile bancare recomandă ca aplicațiile și conturile să fie folosite strict personal, protejate prin parolă sau amprentă.

„Recomandăm clienților, mai ales celor în vârstă, să nu ofere acces nimănui la telefonul personal, la parolele sau codurile de autentificare”, a transmis banca.

Băncile mai subliniază că discuțiile deschise cu membrii familiei despre utilizarea aplicațiilor bancare pot preveni fraudele înainte ca acestea să apară. Astfel, seniorii pot fi sprijiniți fără a-și expune datele sensibile.

Noile carduri de pensii, conectate automat la aplicațiile mobile ale băncilor, pot deveni ușor vulnerabile atunci când datele de acces sunt împărtășite. Mulți pensionari verifică doar soldul contului și nu istoricul tranzacțiilor, ceea ce permite retrageri repetate fără a fi sesizate imediat.

Fenomenul, în creștere, este încadrat legal ca „acces ilegal la un sistem informatic” și „efectuare de operațiuni financiare frauduloase”, ambele fapte fiind sancționate penal. Anchetele sunt complicate deoarece infracțiunile se desfășoară în interiorul familiei, în afara monitorizării bancare directe.

Băncile subliniază că, deși nu pot interveni în conflictele domestice, clienții trebuie să trateze codurile de autentificare ca pe un bun personal de valoare, similar actului de identitate, și să nu le ofere nimănui, pentru a evita pierderile financiare.