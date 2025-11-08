Începând cu 1 ianuarie 2026, vor fi implementate noi reguli privind pensiile, care vor afecta atât pensionarii, cât și angajații care își achită contribuțiile. Acest set de modificări aduce schimbări semnificative în modul de funcționare al sistemului de pensii.

Noile reglementări vor aduce ajustări privind veniturile obținute din activități extra, pragurile de impozitare și cadrul Pensiei Active. Specialiștii subliniază că aceste schimbări vor genera atât avantaje, cât și responsabilități suplimentare pentru contribuabili.

Reforma reprezintă cea mai amplă actualizare a sistemului german de pensii din ultimii ani, vizând nu doar cuantumul pensiilor, ci și regulile legate de veniturile extra, impozitare și calculul contribuțiilor. Modificările aduc un cadru mai modern și mai clar pentru toți participanții la sistem.

Specialiștii atrag atenția că aceste reforme urmăresc adaptarea sistemului la provocările unei populații în creștere în vârstă și la creșterea constantă a costurilor vieții.

Portalul rentenbescheid24.de atrage atenția că viitorii pensionari vor trebui să își reevalueze cu atenție finanțele pentru a preveni eventuale pierderi generate de noile reglementări.

În continuare, sunt prezentate cele șapte modificări ce vor fi aplicate începând cu ianuarie.

Începând cu 2026, Germania va majora salariul minim la 13,90 euro pe oră, ceea ce va influența și pragul de venit pentru Minijob, care va ajunge la 603 euro pe lună.

Cei care desfășoară activități ocazionale ar trebui să își monitorizeze atent câștigurile pentru a se asigura că nu depășesc plafonul legal și nu își pierd beneficiile aferente.

Începând cu 2026, beneficiarii pensiilor de invaliditate, fie parțială, fie totală, vor avea posibilitatea de a obține venituri mai mari fără a risca pierderea drepturilor.

Pentru pensia integrală de invaliditate, pragul anual va fi de 20.763,75 euro, iar pentru pensia parțială, cel puțin 41.527,50 euro, cu posibilitatea ajustării în funcție de circumstanțele personale.

Schimbarea majoră constă în eliminarea limitei lunare, rămânând valabil doar plafonul anual.

De asemenea, se vor majora atât pragurile, cât și sumele din cadrul sistemului de asigurări sociale: contribuția anuală la pensia generală va ajunge la 101.400 euro, iar cea pentru asigurarea de sănătate la 69.750 euro.

Limita pentru asigurarea obligatorie de sănătate va fi de 77.400 euro anual. Totodată, creșterea salariului mediu la 51.944 euro va avea un impact direct asupra valorii punctelor de pensie.

Începând cu 2026, pragul neimpozabil de bază pentru persoanele singure va fi majorat la 12.348 euro.

Totodată, vor fi ajustate și alte beneficii fiscale: deducerea pentru navetiști va ajunge la 38 de cenți pe kilometru de la primul kilometru, alocația pentru copii va fi de 259 euro per copil, iar scutirea de impozit pentru vehiculele electrice va fi extinsă până în 2035.

Principala noutate din 2026 este introducerea Pensiei Active, care le va permite celor care au ajuns la vârsta de pensionare să obțină venituri de până la 24.000 euro pe an fără impozitare, cu condiția să fie angajați oficial și să contribuie la sistemul de asigurări sociale.

Această facilitate nu va fi valabilă pentru cei care lucrează pe cont propriu sau pentru angajații cu Minijob.

Cei născuți după 1964 nu vor mai beneficia de protecția denumită Vertrauensschutz în cadrul sistemului de pensii.

Practic, accesul la pensionarea anticipată fără diminuarea sumelor va fi restricționat, ceea ce va amâna debutul pensiei neafectate de penalizări până la 65 sau 67 de ani, în funcție de caz.

Reforma programată pentru 1 ianuarie 2026 marchează cea mai semnificativă ajustare a sistemului german de pensii din ultima perioadă.

Scopul principal al noilor reglementări este dublu: să încurajeze menținerea activității profesionale la persoanele în vârstă și să diminueze presiunea exercitată asupra sistemului de asigurări sociale.