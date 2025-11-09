Dacă un pensionar se mută în alt județ, el trebuie să meargă la casa județeană de pensii unde are acum dosarul și să depună o cerere pentru transferul dosarului de pensie în noul județ și o copie a buletinului (actului de identitate) care arată noua adresă.

După ce dosarul este trimis către noua casă de pensii, aceasta trebuie să verifice dosarul primit, să confirme datele despre pensie (punctajul mediu anual), să emită o nouă decizie de pensie și să trimită informațiile către sistemul de plăți, astfel încât pensia să fie virată la bancă sau plătită conform noii adrese, din luna stabilită de casa de pensii veche.

În primele 3 luni după transfer, pensia va fi plătită de casa de pensii veche, prin mandate poștale (cu dungă albastră), la noua adresă a pensionarului. Această verificare este importantă pentru a evita greșeli în baza de date a noii case de pensii, care ar putea afecta pe viitor drepturile de pensie ale persoanei transferate, ne explică Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Potrivit sursei citate anterior, dosarul de pensie nu se mută la casa de pensii din zona noii adrese, el rămâne la casa de pensii de la vechea adresă, dar pensia și talonul vor fi trimise prin poștă la noul domiciliu.

Pentru asta, pensionarul trebuie să depună la casa de pensii care are dosarul: o cerere pentru ca pensia să fie plătită la noua adresă și o copie a noii cărți de identitate.

Deciziile date de casele de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la data la care au fost primite, la instanța de judecată corespunzătoare. Dacă nu sunt contestate în cele 45 de zile, deciziile devin definitive.

Plângerile sau cererile făcute împotriva Casei Naționale de Pensii (CNPP) sau a caselor teritoriale de pensii, legate de drepturile de pensie, se depun la instanța din zona unde locuiește persoana care face reclamația.

Decizia de admitere a cererii de pensionare poate fi anulata la cererea pensionarului, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pensionarii din sistemul public pot avea și alte venituri dacă:

lucrează și plătesc contribuții la pensii, conform Codului fiscal;

desfășoară activități ca prestatori casnici (conform Legii nr. 111/2022), pentru care se plătește contribuția la pensii, indiferent de cât câștigă.

Pensionarii de invaliditate pot primi pensia și pot avea alte venituri fără restricții, indiferent de gradul de invaliditate.

Nu pot cumula pensia cu venituri din muncă în următoarele cazuri: