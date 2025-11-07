Nicușor Dan, a comentat vineri situația reformei pensiilor magistraților, subliniind riscurile privind termenul limită stabilit de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Oficialul a atras atenția că blocajele din coaliție ar putea împiedica România să respecte termenul limită de 28 noiembrie pentru acest proiect.

Întrebat despre negocierile privind creșterea procentului de la 70% la 75% din salariul net, față de proiectul inițial propus de Ilie Bolojan, Nicușor Dan a precizat că nu a validat această cifră.

„Eu nu am spus cifra de 75%, este o negociere în curs de discuție între partidele din coaliție. (…) 75% nu este o cifră care să fie validată de mine, eu n-am spus asta decât ca cititor al informațiilor din spațiul public. Procentul este în discuție, dar nu am spus că este validat de cineva”, a declarat Nicușor Dan.

El a subliniat că toate aspectele legate de procent și de ritmul de creștere a vârstei de pensionare sunt încă în analiza partidelor din coaliție.

Reforma pensiilor magistraților este în prezent în stadiul negocierilor pentru inițierea unui proiect de lege adaptat recomandărilor Curții Constituționale.

Potrivit unor surse citate de presă, PSD ar fi acceptat ca pensia specială să fie majorată la 75% din salariul net, față de 70% cât era prevăzut în varianta inițială. De asemenea, se propune încetinirea ritmului de creștere a vârstei de pensionare, extinzând perioada de conformare de la 10 la 15 ani.

Această modificare survine după ce Curtea Constituțională a respins proiectul anterior al lui Ilie Bolojan, motivând că nu a fost așteptat termenul de 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Discuțiile au fost marcate de încercări de compromis între partidele din coaliție și de consultări cu magistrații, pentru a găsi o formulă care să respecte atât recomandările CCR, cât și cerințele legale ale PNRR.

Președintele Nicușor Dan a menționat că discuțiile în coaliție pe tema pensiilor magistraților „se apropie de un compromis”. Oficialul a atras însă atenția că urmează să se clarifice dacă proiectul va fi atacat la Curtea Constituțională și cât va dura eventualul proces.

„O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe buget 2026 (…) Ca proiectul să fie asumat de Guvern în faţa Parlamentului, fie dezbătut într-o procedură rapidă, este timp. Întrebarea este dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituţională şi cât va dura acolo”, a răspuns președintele întrebat dacă va discuta cu liderii coaliţiei pe tema reformei pensiilor magistraților.

El și-a exprimat convingerea că avizul Consiliului Superior al Magistraturii va fi obținut într-un interval mai scurt de 30 de zile: ”

Da, e parte din discuţie”.

Curtea Constituțională a respins legea privind pensiile magistraților, motivând că nu a fost respectat termenul legal de 30 de zile necesar pentru avizul CSM.

Jalonul 215 din PNRR prevede „Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”. Neîndeplinirea acestui obiectiv ar conduce la pierderea a 231 de milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru Hotnews că săptămâna viitoare ar putea fi prezentată varianta finală a proiectului privind pensiile magistraților. Șeful Executivului a precizat că urmează să se decidă și calea prin care proiectul va fi adoptat, fie prin asumarea răspunderii Guvernului, fie prin procedură parlamentară.