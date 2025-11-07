Premierul României, Ilie Bolojan, a spus că partidele politice trebuie să-și gestioneze banii mai bine și că e nevoie de o lege care să facă finanțarea mai clară și mai responsabilă. El a explicat că în prezent se trag consecințe după modul în care s-au cheltuit banii în trecut, iar partidele au rămas cu datorii pe care trebuie să le plătească. Bolojan a spus că fiecare conducere trebuie să răspundă pentru deciziile sale, la fel cum se întâmplă într-o companie sau în viața personală.

Șeful Guvernului a precizat că, acum, cheltuielile partidului său se fac transparent, dar obligațiile din trecut trebuie respectate. El a atras atenția că banii publici primiți de partide nu au fost folosiți întotdeauna corect: o parte a fost cheltuită între campanii electorale, pentru promovare în media, uneori corect, alteori mai puțin corect.

Premierul consideră că soluția este schimbarea legii finanțării partidelor. El a spus că legea trebuie modificată cu acordul Parlamentului, ca bugetele partidelor să fie responsabile între campanii și să crească doar în campanii, astfel încât partidele să nu fie nevoite să facă combinații dubioase.

„Gândiți-vă că, în această perioadă, tragem destul de multe consecințe după ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți, din punct de vedere al cheltuielilor partidului. Partidul a rămas cu niște datorii importante pe care trebuie să le achite. Dar fiecare conducere răspunde pentru lucrurile pe care le-a făcut, așa cum în viața privată, într-o companie, fiecare răspunde pentru deciziile pe care le-a luat și pentru postul pe care îl ocupă. O bună parte din sumele pe care le-au primit partidele politice de la bugetul de stat au fost folosite nu doar în campanii electorale, ci și între campanii, pentru promovare media, uneori corect, alteori mai puțin corect. Ceea ce trebuie făcut pe fond, pentru a evita astfel de situații, este să modificăm legea. Dar, pentru asta, trebuie să existe un acord parlamentar. Bugetele pentru partide ar trebui să fie, între campanii, la un nivel responsabil, iar în campanii să poată crește, pentru a nu forța formațiunile să intre în tot felul de combinații dubioase”, a punctat Bolojan.

Bolojan a anunțat că va merge în Parlament pentru a da explicațiile cerute de parlamentari. PSD și AUR au cerut prezența sa după anunțul Statelor Unite ale Americii privind retragerea unor trupe din România, însă invitația nu a fost încă acceptată din cauza programului încărcat al premierului.

Bolojan a spus într-un interviu pentru HotNews.ro că nu vede ca o problemă chemarea în Parlament și că, în acest caz, sunt necesare două precizări. El a explicat că există anumite probleme legate de apărare, politică externă și energie, care trebuie tratate serios și nu transformate într-un motiv de atac politic. Potrivit lui, aceste teme îi privesc și pe partenerii României. Premierul a menționat că a primit o nouă invitație pentru a merge în Parlament și că săptămâna viitoare vor stabili împreună o dată convenabilă, confirmând că se va prezenta.

„Sunt anumite probleme (…) trebuie să avem grijă să nu le introducem în această zonă de bălăcăreală politică. Îi privește și pe partenerii noștri. Săptămâna viitoare vom stabili o dată de comun acord (…) da, mă voi prezenta în Parlament”, a precizat Bolojan.

PSD și AUR l-au invitat la „Ora Prim-ministrului”. Guvernul a transmis că premierul a primit invitația cu interes și că Parlamentul trebuie respectat ca instituție, iar o dezbatere civilizată pe teme importante este benefică pentru cetățeni.

Totuși, agenda zilei de luni este încărcată pentru Bolojan, fiind dedicată în mare parte semnării unui contract cu compania Rheinmetall și discuțiilor despre Programul SAFE, important pentru economia și apărarea României. Din acest motiv, premierul va cere reprogramarea „Orei Premierului” într-o zi care să se potrivească cu agenda sa.