Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri cum comentează cazul de corupție de la Vaslui și dacă acesta afectează autoritatea Guvernului și a premierului, în contextul luptei împotriva corupției, și dacă premierul Ilie Bolojan a oferit toate explicațiile necesare privind situația unui om de afaceri care i-a cerut să intervină pentru problemele sale legale.

Nicușor Dan a precizat că va susține o conferință de presă săptămâna viitoare, când se așteaptă să primească aceeași întrebare, dar a oferit și un răspuns scurt și în prezentul moment.

”Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacţiune? Ce se discută acolo, bineînţeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depăşită. Şi eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate. Ăsta e răspunsul meu”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat de un jurnalist despre faptul că numele său apare în stenogramele din dosar, în care o persoană susține că îl va duce la întâlniri cu două persoane – cel care l-a pus la Cotroceni și cel care conduce România economic – președintele Nicușor Dan a răspuns concis: „Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român”.

Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de procurorii DNA Iași pentru că ar fi încercat să determine diverse persoane să ridice sancțiunile aplicate de DSVSA Vaslui după apariția unui focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de pui, a fost arestat preventiv joi seară de Tribunalul Vaslui. Ceilalți trei inculpați reținuți în același dosar au fost plasați sub control judiciar.

Tribunalul Vaslui a aprobat joi seară propunerea Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași, privind arestarea preventivă a lui Fănel Bogos.

Astfel, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, până pe 5 decembrie inclusiv, a inculpatului recidivist Bogos, cercetat pentru cumpărare de influență (patru acte materiale) și complicitate la folosirea influenței ori autorității.

În schimb, Tribunalul Vaslui a respins propunerea de arestare preventivă pentru ceilalți trei inculpați: Laura-Mirela Iusein, cercetată pentru șantaj și trafic de influență; Rareș-Mihail Cristea, cercetat pentru trafic de influență; și Mihail Aniței, cercetat pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj. Aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Decizia poate fi contestată de către inculpați în termen de 48 de ore de la pronunțare și de DNA Iași în 48 de ore de la comunicare.