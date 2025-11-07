Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, a adresat vineri un mesaj clar guvernanților, subliniind necesitatea unui cadru stabil pentru dezvoltarea economică a României.

În discursul său, Șucu a insistat asupra faptului că schimbările frecvente ale regulilor afectează planurile pe termen lung ale companiilor și împiedică economia să devină competitivă.

„România are astăzi resurse, idei și oameni capabili, dar pentru a face saltul spre o economie competitivă bazată pe inovare și valoare adăugată avem nevoie de coerență, avem nevoie de disciplină, avem nevoie de colaborare, avem nevoie de un plan de care, de data asta, să ne și ținem”, a declarat Dan Șucu, în deschiderea summitului.

Mesajul său a fost axat pe colaborarea efectivă între stat și mediul privat, punctând că antreprenorii nu solicită tratamente speciale, ci condiții stabile pentru investiții și planificare economică.

„Mediul de afaceri nu cere privilegii”, a continuat Șucu.

El a explicat că antreprenorii sunt familiarizați cu realitățile economice și pot anticipa riscurile, dar acest lucru este posibil doar dacă regulile rămân constante și transparente.

„Noi cunoaștem realitatea economică la firul ierbii, știm ce funcționează, știm ce nu funcționează. Înțelegem piața și vedem riscurile înainte ca ele să devină crize. Tocmai pentru că planurile de business se fac pe termen lung, nu poți planifica dacă regulile se schimbă peste noapte. În țările dezvoltate, strategia economică se măsoară în decenii. La noi de multe ori se măsoară în campanii electorale. Este timpul ca statul și mediul privat să lucreze, totuși, împreună. Viitorul României nu-l va scrie nimeni în locul nostru. Putem alege să stingem focul sau putem construi o economie modernă, competitivă care creează prosperitate reală pentru toți românii”, a mai spus președintele Concordia.

La eveniment a participat și președintele României, Nicușor Dan, care a evidențiat rolul colaborării între stat, mediul privat și diplomația economică în atragerea investițiilor și în modernizarea economiei. El a precizat că deficitul comercial al țării necesită o implicare coordonată pentru consolidarea parteneriatelor și sprijinirea companiilor autohtone.

„Avem un deficit comercial și trebuie să unim statul cu mediul privat și să folosim aparatul nostru diplomatic pentru a atrage investitori în România și pentru a consolida parteneriatele. În mod normal, un aparat de stat ar trebui să primească idei, impulsuri și să poată implementa o strategie. Nu avem așa ceva și vă rog, acolo unde puteți, să acționați în acest sens”, a declarat șeful statului.

Contextul geopolitic actual a fost punctat de Nicușor Dan, care a arătat necesitatea investițiilor în sectorul apărării, menționând, totodată, oportunitățile economice asociate.

„Suntem într-un context în care securitatea devine tot mai importantă și, din păcate, trebuie să investim în apărare. E mai bine să plătești profesori decât oameni care fac mitraliere, dar acesta este contextul actual și el oferă, totuși, oportunități economiei românești, care are o tradiție și meseriași care știu să facă lucruri de calitate. Suntem în cadrul industriei de apărare, unde există zone noi care pot fi abordate atât din perspectiva tehnologiilor clasice, cât și din cea a industriei auto. Sunt avantaje la care vă invit să reflectați — este o oportunitate reală pentru economia noastră.”

Reuniunea „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025” a adus laolaltă reprezentanți ai principalelor organizații economice, autorități guvernamentale și mediul academic, pentru a analiza politicile publice necesare creșterii competitivității României.

Participanții au discutat despre tranziția verde și digitală la nivel european, despre modul în care țara poate valorifica resursele umane și tehnologice pentru a crește valoarea adăugată a produselor și serviciilor românești. De asemenea, au fost abordate strategii pentru consolidarea parteneriatelor internaționale și pentru atragerea investițiilor directe în sectoare inovative.

Evenimentul a oferit o platformă de dialog între mediul public și cel privat, evidențiind importanța unui plan economic coerent, adaptat la contextul internațional și la necesitățile antreprenorilor români.