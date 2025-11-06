Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a explicat că România se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și că nivelul datoriei publice a atins cote îngrijorătoare.

El a spus că pentru anul viitor guvernul estimează un deficit de aproximativ 8%, ceea ce ar adăuga peste 26 de miliarde de lei la datoria existentă.

Băsescu a subliniat că în prezent datoria publică se ridică la 215 miliarde de lei, reprezentând 56% din bugetul țării, și a spus că este nevoie de o disciplină financiară strictă.

El a recomandat executivului să se limiteze la împrumuturi care acoperă exclusiv plata datoriilor scadente și a dobânzilor.

Fostul președinte a arătat că restul cheltuielilor ar trebui acoperit doar din veniturile interne ale statului, adăugând că este momentul pentru o ajustare severă a cheltuielilor publice și pentru o abordare realistă a resurselor disponibile.

„Situația economică e gravă. Gândiți-vă ca pentru anul viitor programăm un deficit de 8,4 ; ei zic 8 la sută în momentul de față avem 215 miliarde datorii – 56 la sută din buget. Și cei 8 la sută ne mai adaugă 8 ori 3 … 26 de miliarde ne mai adaugă la datorie deficitul de anul viitor. Nu mai vorbim de dobândă! E greu de explicat în câteva cuvinte! De aceea, eu aș chema guvernul și i-aș spune: nu mai împrumut bani decât pentru rostogolirea datoriilor și plata dobânzilor. În rest, trăim cu banii pe care îi producem! Punem deoparte salarii, pensii și, în rest, mai acoperim ce putem, dar nu mai împrumut”, a spus Băsescu la România TV.

Traian Băsescu a vorbit și despre programul național de investiții „Anghel Saligny”, criticând modul în care fondurile sunt solicitate și distribuite.

El a arătat că programul a fost conceput pentru localitățile mici, cu sub 2.000 de locuitori, care nu au acces la finanțare europeană, însă banii ajung adesea și în orașe mari sau către proiecte care nu au caracter prioritar.

El a explicat că finanțările ar trebui păstrate strict pentru proiecte esențiale, precum rețelele de apă, canalizare și gaze, și că resursele bugetare trebuie împărțite cu prudență.

Fostul președinte a spus că guvernul ar trebui să impună o regulă clară — să împrumute doar pentru a acoperi datoria publică și dobânzile — și să stabilească prioritățile de cheltuieli în funcție de resursele reale ale economiei.