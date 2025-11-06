Ilie Bolojan a explicat că, pentru ca România să atingă anul viitor o țintă de deficit bugetar apropiată de 6%, trebuie să scadă costurile de împrumut, care au atins un nivel alarmant. El a precizat că, în lipsa unor reforme rapide și coerente, statul va continua să plătească dobânzi de aproximativ 60 de miliarde de lei anual, o sumă care reprezintă aproape jumătate din deficit.

Premierul a subliniat că aceste măsuri nu sunt doar o opțiune politică, ci o condiție pentru credibilitatea României în fața piețelor financiare: el a arătat că țara trebuie să demonstreze că este bine administrată și că nu risipește resursele publice.

Bolojan a afirmat că reformele privind administrația publică și sistemul de pensii ale magistraților sunt „obligatorii de adoptat”, menționând că speră ca până la sfârșitul lunii noiembrie aceste pachete să fie finalizate la nivel guvernamental.

„Dacă vrem ca anul viitor să ne încadrăm într-o țintă bugetară care să se apropie de 6% pentru a recâștiga încrederea, trebuie să ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm. Dacă nu reușim să scădem aceste dobânzi, gândiți-vă că vom plăti dobânzi care se vor ridica la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă un procent semnificativ din PIB. Practic, aproape jumătate din deficitul nostru este cauzat doar de costul dobânzilor. Este un buget enorm pe care trebuie să-l gestionăm pentru a reduce aceste dobânzi. Trebuie să dăm senzația, dar mai ales să demonstrăm, că suntem o țară bine administrată, că nu risipim banii pe care îi încasăm. Aceste pachete sunt obligatorii de adoptat. Și sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete, în sensul în care reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate”, potrivit premierului Bolojan.

Premierul a arătat că discuțiile din cadrul coaliției de guvernare privind restructurarea administrației centrale și locale s-au prelungit, dar că deciziile nu vor mai întârzia mult. El a precizat că bugetul pentru anul viitor nu poate fi construit pe o bază solidă fără adoptarea reformei, întrucât acesta trebuie să reflecte noile reguli de eficiență și prioritizare a cheltuielilor.

Bolojan a subliniat că reforma nu se limitează la concedieri, ci include și măsuri de creștere a performanței instituționale, astfel încât administrația să devină mai eficientă în serviciul cetățenilor.

„Am avansat în această perioadă, deși discuțiile s-au lungit. Adevărul este că restructurările nu sunt niciodată ușor de realizat, indiferent de scară. Totuși, sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluție și că, înainte de aprobarea bugetului, vom adopta pachetul de reformă a administrației. Dacă nu adoptăm acest pachet, bugetul nu va putea fi construit pe o bază sănătoasă pentru anul viitor, pentru că el se bazează pe legile aflate în vigoare. Nu ne mai putem permite să finanțăm cheltuieli care nu se justifică nici în administrația centrală, nici în administrația locală”, a mai spus premierul.

Clarificări privind pachetele fiscale și pensiile magistraților

Șeful Guvernului a precizat că două dintre proiectele legislative aflate în dezbatere – pachetul fiscal și cel privind pensiile magistraților – au fost parțial blocate în urma unor decizii ale Curții Constituționale, care a declarat neconstituționale două articole din textul fiscal.

El a menționat că Guvernul va aștepta motivarea oficială a deciziei CCR pentru a face modificările necesare și a continua procedura legislativă, subliniind că ambele proiecte sunt fundamentale pentru creșterea veniturilor bugetare și pentru „asigurarea unui minim de justiție socială”.

Premierul a adăugat că pachetul privind reforma administrației va fi promovat prin angajarea răspunderii Guvernului, considerând această procedură cea mai potrivită pentru un set amplu de măsuri ce trebuie adoptate într-o formă coerentă. În privința pachetului referitor la pensiile magistraților, Bolojan a arătat că decizia finală va fi luată în una-două săptămâni.