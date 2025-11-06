FNSA a transmis că, după doar patru luni de guvernare, măsurile adoptate de actualul Executiv au generat instabilitate economică și nemulțumiri în rândul angajaților din administrație.

Federația susține că sacrificiile impuse populației nu au produs efectele promise în privința reducerii deficitului bugetar.

Sindicatele au publicat o listă cu zece „realizări” ale Guvernului Bolojan, prezentate într-o manieră critică, subliniind că, în ciuda măsurilor de austeritate, finanțele statului rămân vulnerabile.

FNSA afirmă că, deși Guvernul a lărgit baza de impozitare și a introdus noi taxe, deficitul bugetar pentru primele nouă luni ale anului 2025 este de 5,39% din PIB — aproape identic cu cel din aceeași perioadă a anului trecut, când se situa la 5,47%.

Sindicatele îl întreabă pe premierul Ilie Bolojan cum justifică lipsa rezultatelor după aplicarea unor măsuri care au afectat direct angajații din sistemul public și contribuabilii.

Un alt punct critic al mesajului FNSA se referă la reducerea de personal din administrația locală. Conform datelor prezentate de federație, liderii coaliției au convenit eliminarea a 10% din posturile existente în aproximativ 700 de primării din țară. Această decizie se traduce prin desființarea a peste 13.000 de locuri de muncă în sectorul administrativ local.

Sindicatele consideră injust faptul că restructurarea aparatului administrativ local este aplicată imediat, în timp ce reducerea numărului de parlamentari este planificată abia pentru anul 2028.

FNSA mai arată că măsurile de austeritate nu au generat o îmbunătățire vizibilă a indicatorilor economici. Produsul Intern Brut al României a scăzut cu doar 0,08% în primele nouă luni ale anului, ceea ce, potrivit federației, arată că politicile restrictive nu au produs efectul dorit în raport cu sacrificiile impuse.

În mesajul adresat premierului, sindicatele întreabă cum se justifică deficitul bugetar ridicat, în ciuda reducerilor de personal și a majorării taxelor, și cer o reevaluare urgentă a politicilor economice.