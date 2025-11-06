Cu doar câteva zile înainte de Congresul PSD, eveniment pe care îl numește „cel mai important for decizional al partidului”, Marius Budăi transmite un mesaj ferm către partenerii de guvernare. Deputatul afirmă că PSD a fost prea mult timp „răbdător” în fața deciziilor unilaterale și că momentul pentru un nou echilibru în coaliție este inevitabil.

„Partenerii trebuie să realizeze că răbdarea PSD are limite și că ieșirea de la guvernare este o opțiune cât se poate de validă, chiar dacă de ultimă instanță”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Social-democratul îi acuză pe unii membri ai coaliției de „orgolii inutile” și de atitudini care „sfidează Acordul Politic”, sugerând că adevărata responsabilitate pentru tensiunile actuale aparține celor care „subminează Coaliția”.

„Să nu-și mai imagineze că, în numele responsabilității și pro-europenismului pe care îl pretind din partea PSD, pot să își facă de cap la guvernare. Putem fi responsabili și pro-europeni și din opoziție”, a transmis Budăi, făcând aluzie la decizii recente luate în Guvern fără consultarea partenerilor.

Deputatul atrage atenția că „cei care vor împinge țara în instabilitate” vor trebui „să dea socoteală” dacă vor continua să ignore angajamentele asumate prin semnarea cordului politic. În opinia sa, coaliția de guvernare riscă să se clatine în lipsa dialogului și a respectului reciproc dintre parteneri.

„Nu putem merge mai departe într-o guvernare în care consultarea este formală și deciziile se iau dintr-un singur birou. Responsabilitatea nu înseamnă tăcere, iar echilibrul politic nu poate fi menținut dacă una dintre părți își impune agenda”, a subliniat Budăi într-un mesaj public.

Marius Budăi a enumerat și trei obiective majore pe care PSD le consideră prioritare și care, potrivit lui, trebuie implementate imediat de către guvern:

-Majorarea salariului minim, în conformitate cu legislația națională și europeană, dar și cu pierderile reale de putere de cumpărare ale angajaților.

-Adoptarea rapidă a pachetului legislativ propus de PSD, care include scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani, foști deținuți politici și personalul monahal, precum și legea burselor de excelență olimpică și reglementarea plății cu ora a profesorilor.

-Implementarea măsurilor din Programul PSD pentru investiții, prin care social-democrații resping „orice alt Pachet al lui Bolojan” care nu conține soluțiile propuse de partidul lor.

Declarațiile lui Marius Budăi vin într-un context tensionat, pe fondul divergențelor tot mai vizibile din interiorul coaliției de guvernare. Congresul PSD, care urmează să aibă loc în perioada imediat următoare, ar urma să stabilească direcția partidului pentru finalul mandatului și să ofere un semnal de unitate internă.

Pentru Budăi, evenimentul reprezintă momentul în care PSD trebuie să transmită „un mesaj clar, de fermitate și coerență politică” față de partenerii de guvernare și față de alegători.