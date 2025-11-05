Salariul minim pe economie din Republica Moldova urmează să crească, iar o decizie oficială ar putea fi anunțată până la sfârșitul lunii noiembrie. Deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor din Republica Moldova, Victoria Belous, a spus la TV că salariul minim va fi majorat.

Ea a explicat că Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor calculează cât va costa această măsură și că anunțul oficial ar putea veni până la finalul lunii. Belous a precizat că salariile actuale nu acoperă nevoile de bază ale oamenilor și că creșterea salariului minim este necesară pentru a le asigura venituri mai bune. Totodată, ea a menționat că autoritățile lucrează la o reformă a salarizării în sectorul bugetar pentru a corecta dezechilibrele existente.

La începutul anului, Ministerul Finanțelor a creat un grup de lucru care a evaluat posturile și le-a gradat până în octombrie. În prezent, se fac simulări pentru eventualele majorări și se estimează costurile reformei.

Belous a reamintit că există diferențe prea mici între salariul minim și salariile unor angajați din sectorul public, deși responsabilitățile acestora sunt mari.

„Da, salariul minim pe economie va fi majorat. Colegii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu cei de la Ministerul Finanțelor, calculează impactul bugetar al acestei măsuri. Cred că până la finalul lunii va fi făcut un anunț oficial. Cert este că salariul minim trebuie și va fi majorat. Prin măsurile pe care le implementăm încercăm să asigurăm venituri mai mari pentru cetățeni, iar creșterea salariului minim este absolut necesară. La începutul acestui an, Ministerul Finanțelor a creat un grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor vizate de Legea 270. Grupul a finalizat în octombrie evaluarea posturilor și gradarea acestora, iar acum se fac simulări pentru posibile majorări și se estimează costurile reformei”, a explicat Belous în cadrul unui interviu acordat pentru „Moldova 1”.

În prezent, salariul minim în Republica Moldova este de 5.500 de lei pe lună (aproximativ 1.436 lei românești) pentru un program complet de lucru, adică o medie de 169 de ore pe lună. Asta înseamnă 32,54 lei pe oră (8,5 lei românești). În comparație, în România, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut este de 4.050 de lei pe lună (2.574 lei net) pentru 165,33 ore pe lună, adică 24,49 lei pe oră.

În 2024, salariul minim în Moldova a crescut cu 25%, ajungând la 5.000 de lei, iar în 2023 acesta era de 4.000 de lei.

În Republica Moldova, salariul minim este folosit ca referință pentru calcularea salariilor, amenzilor și altor indicatori.