În fiecare sezon rece apar informații false privind obligațiile legale ale șoferilor în trafic. Unele articole virale susțin că șoferii ar fi obligați să aibă nisip și lopată în portbagaj pentru a circula legal pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei.

Registrul Auto Român (RAR) a precizat, însă, că singura obligație legală în condiții de iarnă este echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă atunci când drumul este acoperit cu gheață, zăpadă sau polei. Nici nisipul, nici lopata nu fac parte din cerințele legale, iar lipsa acestora nu atrage reținerea certificatului de înmatriculare.

RAR a reamintit că legislația din România nu s-a modificat. Conform instituției, toate anvelopele marcate cu literele M și S, sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele pentru utilizarea pe timp de iarnă. Nu există o perioadă fixă în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă; acestea sunt obligatorii doar atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei. RAR a explicat că denumirea comercială „all season” nu definește cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru iarnă, iar singurul criteriu legal este inscripția literelor M și S.

„Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să aflați vestea BOMBĂ a momentului pentru toți șoferii? Știați că potrivit Codului Rutier 2025 trebuie să aveți nisip și lopată pentru deszăpezire în portbagaj? Puteți sta liniștiți, am dat noi click pe aceste articole de tip fake-news, ca să nu vă pierdeți voi inutil timpul cu textele care provoacă îngrijorare prin informații false. Această pseudo-știre circulă în fiecare an, dar fără nicio legătură cu legislația. Singura obligație a conducătorilor auto este să doteze autoturismul cu anvelope de iarnă, atunci când circulă pe un drum acoperit cu gheață, zăpadă sau polei. Am explicat pe larg aici: Dincolo de faptul că nu există o obligație legală și că nu riscați să vă fie reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului, dacă nu aveți nisip și lopată în portbagaj, sigur că unele accesorii pot fi utile iarna. Poate chiar și săculețul cu nisip și lopata pot fi folositoare în anumite condiții. Puteți avea în mașină și niște cabluri de încărcare a bateriei, un cablu de tractare, becuri de rezervă, o canistră cu carburant dacă plecați la un drum lung pe timp de iarnă, dar acestea nu sunt obligații legale, ci recomandări utile. Pentru vehiculele de mare tonaj, pentru cele care transportă pasageri sau mărfuri periculoase, prevederile legale pot fi distincte, dar șoferii profesioniști știu cu siguranță asta”, au transmis reprezentanții RAR prin intermediul Facebook-ului.

Reprezentanții RAR au mai recomandat șoferilor să acorde atenție anvelopelor de iarnă în sezonul rece pentru că acestea rămân moi la temperaturi sub 7-8 grade Celsius și păstrează aderența la carosabil. Ei au sfătuit ca înainte de montare să se verifice anul fabricației și adâncimea profilului, iar dacă anvelopele au peste 4-5 ani, să fie consultat un specialist. În condiții legale, amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă.

Deși nisipul și lopata nu sunt obligații legale, RAR a menționat că anumite accesorii pot fi utile în timpul iernii, cum ar fi cabluri pentru încărcarea bateriei, cablu de tractare, becuri de rezervă sau chiar canistră cu carburant pentru drumuri lungi. Aceste obiecte rămân recomandări practice, fără caracter obligatoriu.

Pentru vehiculele de mare tonaj, transportul de pasageri sau al mărfurilor periculoase, legislația prevede reguli distincte, pe care șoferii profesioniști trebuie să le respecte cu strictețe.