Proiectul a fost inițiat de Ministerul Culturii la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova, ca urmare a contextului geopolitic actual și a riscurilor sporite de dezinformare, considerându-se că acordul poate fi utilizat de Rusia pentru promovarea unor narative.

De asemenea, Republica Moldova nu deține un centru cultural pe teritoriul Rusiei, ceea ce împiedică existența unui mecanism reciproc pentru promovarea informațiilor și subminează echilibrul și scopul inițial al acordului.

Potrivit proiectului de lege, MAE va informa autoritățile ruse despre denunțarea acordului, iar legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse a fost semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și a intrat în vigoare la 4 iulie 2001.

„Poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă. Având în vedere că Republica Moldova nu beneficiază de un Centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu există un mecanism echitabil pentru promovarea informațiilor despre Republica Moldova, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al acordului”, arată proiectul de lege inițiat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Prevederile acordului vizau înființarea și funcționarea centrelor culturale pe teritoriile ambelor state, în baza principiului reciprocității, și urmăreau promovarea relațiilor culturale, umanitare, tehnico-științifice și informaționale între cele două țări. Acordul avea scopul de a facilita schimburile culturale, de a sprijini dezvoltarea relațiilor interpersonale și de a crește vizibilitatea valorilor culturale și științifice ale ambelor părți.

„Înființarea și funcționarea centrelor culturale ale Republicii Moldova și Federației Ruse pe teritoriile ambelor state, în baza principiului reciprocității. Scopul principal al tratatului este promovarea relațiilor culturale, umanitare, tehnicoștiințifice și informaționale dintre cele două țări. Acesta urmărește să faciliteze schimburile culturale, să sprijine dezvoltarea relațiilor interpersonale și să contribuie la creșterea vizibilității valorilor culturale și științifice ale ambelor părți”, prevedea acordul semnat în 1998.

Amintim că reprezentanții MAE din Republica Moldova au decis în luna februarie închiderea Centrului Cultural Rus de la Chișinău. Decizia a fost comunicată ambasadorului rus desemnat, Oleg Ozerov, care a fost convocat la sediul MAE după ce mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.