Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, planul său ar fi ca fiul său cel mic, Ivan, să-l urmeze la conducerea Federației Ruse atunci când va împlini 35 de ani, vârsta minimă pentru a candida la președinție.

Informațiile provin dintr-o analiză a publicației Daily Star, care citează surse apropiate jurnalistului rus de investigație Ilia Davliacin și fostului consilier prezidențial Abbas Galiamov, unul dintre autorii discursurilor lui Putin. Conform acestor surse, liderul de la Kremlin ar intenționa să rămână în funcție până în anul 2050, când ar avea 97 de ani. În acel moment, fiul său Ivan ar atinge vârsta de 35 de ani, considerată momentul potrivit pentru preluarea conducerii.

Planul este însă plin de incertitudini, începând cu faptul că Putin nu a recunoscut niciodată public existența copiilor săi cu fosta gimnastă Alina Kabaeva, despre care presa occidentală scrie de ani întregi că ar fi partenera sa de viață și mama a doi băieți, Ivan și Vladimir.

Potrivit lui Davliacin, intențiile lui Putin ar fi fost dezvăluite în timpul unei conversații private cu președintele Chinei, Xi Jinping, în care cei doi lideri ar fi discutat despre longevitate și speranța de a trăi peste 150 de ani. Se pare că discuția ar fi fost interceptată accidental, generând agitație în rândul oficialilor chinezi.

Fostul consilier prezidențial Abbas Galiamov consideră că ideea unei succesiuni prin fiul cel mic este mai degrabă improbabilă. Acesta apreciază că una dintre fiicele lui Putin ar putea fi, în realitate, pregătită pentru o eventuală tranziție de putere.

Maria Voronțova, în vârstă de 40 de ani, este medic endocrinolog și cercetătoare în domeniul longevității, iar Ekaterina Tihonova, în vârstă de 38 de ani, fostă dansatoare de rock’n’roll acrobatic, conduce institutul „Inopraktika”, instituție care se ocupă de proiecte privind independența tehnologică față de Occident.

„Putin le permite să se implice ușor în politică. Ekaterina a fost deja numită copreședintă a unei comisii guvernamentale pentru substituirea importurilor – o poziție cu vizibilitate mare. Teoretic, ar putea fi propulsată ca succesoare într-o campanie de trei luni. Dar scenariul are multe slăbiciuni”, a spus Galiamov.

Cele două fiice ale liderului din Rusia au început să apară tot mai des în spațiul public, inclusiv la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, semn că tatăl lor le testează vizibilitatea și capacitatea de a gestiona apariții oficiale.

