Trump s-a declarat precaut în legătură cu planul Statelor Unite de a vinde rachete Tomahawk țărilor membre NATO care ar putea ulterior să le transfere Ucrainei, subliniind că nu dorește o escaladare a conflictului.

Declarațiile sale, făcute duminică în fața reporterilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, arată că liderul american își menține atitudinea rezervată.

Întrebat dacă ia în considerare un acord pentru vânzarea rachetelor, Trump a răspuns că, în prezent, nu este cazul, deși a recunoscut că situația s-ar putea schimba pe viitor, sugerând că s-ar putea răzgândi. Aceasta a fost declarația sa în timp ce se întorcea la Washington din Palm Beach, Florida.

„Nu, nu chiar. Asta s-ar putea schimba, dar în acest moment nu este cazul”, a răspuns Trump.

Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre posibilitatea livrării rachetelor Tomahawk în cadrul întâlnirii lor de la Casa Albă, pe 22 octombrie. Rutte a declarat vineri că subiectul este în analiză și că decizia finală aparține Statelor Unite.

Conform CNN, Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, estimând că acest lucru nu va afecta negativ stocurile SUA, însă decizia politică finală rămâne la președintele Donald Trump.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, suficientă pentru a lovi adânc în teritoriul Rusiei, inclusiv Moscova.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat livrarea rachetelor Tomahawk, în timp ce Kremlinul a avertizat asupra furnizării acestora, amenințând cu o ripostă foarte puternică.

Tot duminică, președintele american a declarat reporterilor că „nu există nicio dovadă” că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit să pună capăt războiului din Ucraina.