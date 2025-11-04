Republica Moldova își propune obținerea unui mandat de patru ani în Consiliul Executiv al UNESCO pentru perioada 2025–2029. Țara este reprezentată la eveniment de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care va susține un discurs în plen, evidențiind prioritățile naționale în domeniile educației, culturii și științei.

Pe parcursul reuniunii, oficialul moldovean va avea întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai conducerii UNESCO și cu omologi din alte state, pentru a consolida cooperarea și a promova profilul internațional al Republicii Moldova.

În prezent, țara are mai multe elemente înscrise pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, printre care „Colindatul de ceată bărbătească” (2013), „Tehnici tradiționale de realizare a scoarțelor” (2016), „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie – Mărțișorul” (2017) și „Arta cămășii cu altiță” (2022). Totodată, se află în pregătire dosarul pentru includerea sitului arheologic Orheiul Vechi pe Lista Patrimoniului Mondial.

Recent, Republica Moldova, România și Ucraina au inițiat un demers comun pentru înscrierea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, consolidând astfel cooperarea regională în domeniul protejării patrimoniului cultural.

În raportul anual privind extinderea, care urmează să fie publicat pe 4 noiembrie, Comisia Europeană confirmă că Ucraina și Moldova sunt pregătite să deschidă trei din cele șase dosare principale de negocieri cu Uniunea Europeană. Documentul, consultat de RFI, va fi adoptat marți de colegiul comisarilor europeni la Bruxelles și va include recomandarea ca ambele state să continue combaterea corupției, considerată „esențială” pentru progresul în procesul de aderare.

„Comisia reamintește evaluarea sa conform căreia clusterele drepturilor fundamentale, piața internă și relațiile externe pot fi deschise”, se spune în proiectul de raport. „Menținerea unui angajament ferm față de implementarea măsurilor anticorupție în domeniul statului de drept, inclusiv lupta împotriva corupției, este esențială”, se adaugă apoi.

Cele două state se află însă pe niveluri diferite de percepție în cadrul UE: nimeni nu se opune în mod explicit aderării Moldovei, în timp ce în cazul Ucrainei, Olanda, Franța și Ungaria exprimă anumite rezerve.