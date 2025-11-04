Guvernul îngheață pensiile și salariile
Ministrul a fost întrebat de jurnalişti dacă în anul 2026 vor fi majorate pensiile sau dacă este prevăzută o creştere a salariului minim pe economie.
Alexandru Nazare a precizat că subiectele privind o eventuală creştere a pensiilor sau a salariului minim în 2026 nu au fost discutate nici la nivel guvernamental, nici în cadrul coaliţiei de guvernare. El a reamintit că prin Pachetul I au fost deja stabilite măsuri care prevăd îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru anul 2026, angajamente transmise oficial la Bruxelles, şi a subliniat că acestea trebuie respectate.
„Nu am discutat despre aceste subiecte (creşterea pensiilor şi a salariului minim pe economie în 2026 – .n.r.). Ştiu că nu s-au discutat nici în coaliţie.
Nu a existat niciun fel de discuţie pe o astfel de temă, dar tot această Coaliţie prin Pachetul I şi chiar şi după Pachetul I a luat nişte decizii legate de îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există şi din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliţie ele trebuie respectate pentru 2026”, a spus Alexandru Nazare.
Oficialul a fost întrebat şi dacă a fost realizată o analiză privind impactul măsurilor fiscale asupra populaţiei
Alexandru Nazare a recunoscut că mulţi români sunt nemulţumiţi din cauza situaţiei economice actuale, însă s-a declarat optimist cu privire la o redresare până la finalul acestui an şi în 2026. El a explicat că măsurile adoptate de Guvern au fost necesare pentru a evita pierderea calificativului de investiţii, care ar fi avut consecinţe grave asupra economiei – inclusiv creşterea inflaţiei şi deprecierea monedei naţionale.
Ministrul a subliniat că deciziile luate au rolul de a pune bazele unei viitoare relansări economice şi a făcut apel la răbdare şi încredere din partea populaţiei, precizând că fără aceste măsuri nu ar fi existat susţinerea pieţelor şi a finanţatorilor. El a adăugat că economia României are în continuare o rată redusă de creştere, menţionând nivelul de 0,8% înregistrat anul trecut, şi a subliniat nevoia unei noi abordări privind stimularea creşterii economice.
Declaraţiile au fost făcute în cadrul conferinţei „Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei”, organizată marţi de CursDeGuvernare.
„Înţeleg pe deplin că sunt foarte mulţi oameni supăraţi pentru că nu trecem printr-o situaţie economică bună, dar am mare încredere, să ştiţi, că până la finalul acestui an şi în anul 2026 economia îşi va reveni. Sunt foarte optimist că economia României îşi va reveni. Aceste măsuri pe care le-am luat au fost măsuri necesare. Dacă nu le-am fi luat la momentul respectiv cel mai probabil am fi pierdut calificativul de investiţii, iar efectele asupra economiei ar fi fost devastatoare şi implicit asupra populaţiei.
Pentru că efectele erau mult mai mari dacă pierdeam ratingul, asupra inflaţiei, inclusiv potenţial o depreciere a cursului. Deci, erau lucruri care ar fi afectat mult mai mult populaţia decât efectele pe care le trăim astăzi şi îi rog să aibă răbdare şi să aibă încredere că acest Guvern ia măsurile pentru a pune bazele unei viitoare relansări.
Fără aceste baze, o relansare a economiei nu era posibilă pentru că nu aveam încrederea pieţelor, nu aveam suficientă încredere din partea finanţatorilor pentru a continua şi a reconstrui economia, care după cum vedeţi, are o rată de creştere foarte mică. Anul trecut a fost 0,8%. În acest an în continuare este mică.
Deci, trebuie să gândim o altă atitudine legată de creşterea economică”, a mai spus Alexandru Nazare.
Ministrul Finanţelor a participat marţi la conferinţa „Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei”, organizată de CursDeGuvernare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.