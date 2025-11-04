Ministrul a fost întrebat de jurnalişti dacă în anul 2026 vor fi majorate pensiile sau dacă este prevăzută o creştere a salariului minim pe economie.

Alexandru Nazare a precizat că subiectele privind o eventuală creştere a pensiilor sau a salariului minim în 2026 nu au fost discutate nici la nivel guvernamental, nici în cadrul coaliţiei de guvernare. El a reamintit că prin Pachetul I au fost deja stabilite măsuri care prevăd îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru anul 2026, angajamente transmise oficial la Bruxelles, şi a subliniat că acestea trebuie respectate.

„Nu am discutat despre aceste subiecte (creşterea pensiilor şi a salariului minim pe economie în 2026 – .n.r.). Ştiu că nu s-au discutat nici în coaliţie. Nu a existat niciun fel de discuţie pe o astfel de temă, dar tot această Coaliţie prin Pachetul I şi chiar şi după Pachetul I a luat nişte decizii legate de îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există şi din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliţie ele trebuie respectate pentru 2026”, a spus Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a recunoscut că mulţi români sunt nemulţumiţi din cauza situaţiei economice actuale, însă s-a declarat optimist cu privire la o redresare până la finalul acestui an şi în 2026. El a explicat că măsurile adoptate de Guvern au fost necesare pentru a evita pierderea calificativului de investiţii, care ar fi avut consecinţe grave asupra economiei – inclusiv creşterea inflaţiei şi deprecierea monedei naţionale.

Ministrul a subliniat că deciziile luate au rolul de a pune bazele unei viitoare relansări economice şi a făcut apel la răbdare şi încredere din partea populaţiei, precizând că fără aceste măsuri nu ar fi existat susţinerea pieţelor şi a finanţatorilor. El a adăugat că economia României are în continuare o rată redusă de creştere, menţionând nivelul de 0,8% înregistrat anul trecut, şi a subliniat nevoia unei noi abordări privind stimularea creşterii economice.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul conferinţei „Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei”, organizată marţi de CursDeGuvernare.