Din cuprinsul articolului ICCJ confirmă măsurile ANAF în cazul Micula

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile, confirmând dreptul ANAF de a menține măsurile asigurătorii aplicate asupra societăților S.C. European Food S.A. și S.C. Transilvania General Import Export S.R.L.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană”, se arată într-un comunicat al ANAF, transmis luni.

În 2024, Fiscul a dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea ajutorului de stat acordat în cazul Micula, în temeiul Deciziei Comisiei Europene C (2015) din 30 martie 2015. Această decizie a fost luată după ce autoritățile fiscale au constatat, în urma verificărilor asupra situației fiscale a debitorilor – persoane fizice și juridice, răspunzători solidari pentru rambursarea ajutorului – că există indicii privind vânzarea sau transferul unor bunuri mobile și imobile.

Pe baza dovezilor și a susținerilor prezentate în fața instanțelor, ANAF a păstrat în vigoare deciziile privind aplicarea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea ajutorului de stat considerat ilegal, conform Deciziei Comisiei Europene din 2015, urmând precedentul stabilit de hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Dosarele nr. 435/35/2024 și nr. 505/35/2024, în care părți sunt Agenția Națională de Administrare Fiscală și societățile S.C. European Food S.A. și S.C. Transilvania General Import Export S.R.L., au fost judecate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În dosarul nr. 435, Înalta Curte a admis recursul ANAF împotriva Sentinței Curții de Apel Oradea, a casat parțial decizia acesteia și, la rejudecare, a respins cererea European Food S.A. de anulare a măsurilor asigurătorii, considerând-o neîntemeiată.

În dosarul nr. 505, Înalta Curte a respins recursul Transilvania General Import-Export SRL împotriva Sentinței Curții de Apel Oradea, considerând cererea nefondată.

„Astfel, în vederea aplicării tuturor măsurilor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Europene C(2015) din 30 martie 2015, ANAF a asigurat conservarea patrimoniului persoanelor juridice şi fizice care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat în cazul Micula, prin dispunerea măsurilor asigurătorii”, se arată în comunicat.

Luni, procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au făcut șase percheziții în județul Bihor, la sediile și punctele de lucru ale firmelor din grupul European Food and Drinks, deținut de frații Ioan și Viorel Micula.

Ancheta vizează evaziune fiscală și delapidare legate de ajutorul de stat acordat ilegal grupului, în valoare de sute de milioane de euro.

Ulterior, Parchetul a prezentat informații suplimentare privind transferurile ilegale de active ale grupului European Drinks către alte societăți, realizate pentru a eluda obligațiile față de statul român, prejudiciul fiind estimat la 163 milioane de lei.