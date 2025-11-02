Ministrul Alexandru Nazare a spus că a analizat activitatea conducerii ANAF, în special a Direcției Antifraudă, înainte de a decide înlocuirile. El a menționat că a cerut informații și de la serviciile de informații pentru a evalua eventualele vulnerabilități din instituție.

În baza acestor evaluări, ministrul a dispus schimbarea a două treimi din conducere.

„Când am preluat mandatul, am schimbat două treimi din conducere la antifraudă. Acești oameni fac parte dintre cei pe care i-am schimbat la momentul în care am preluat mandatul”, a spus Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.

El a afirmat că a dorit să reconstruiască instituția în jurul oamenilor competenți și integri, subliniind că schimbarea mentalităților este un proces de durată. Ministrul a precizat că vor continua controalele și verificările interne, pentru a preveni abaterile din sistem.

„I-am schimbat pentru că am studiat foarte bine cum s-au comportat, adică am studiat evoluția antifraudei. Și da, am avut și informații. Și am și cerut informații. Presupun că au fost informați și înainte, dar eu pot să vă spun că pe chestiuni de genul ăsta, da, ceri informații. Și e important să știm unde sunt vulnerabilitățile. E adevărat, sunt foarte grave aceste chestiuni. Am totuși încredere că sunt în ANAF, încă sunt și în ANAF și în Antifraudă, sunt oameni competenți și integri. Și în jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituții. Toate trei. Și încrederea în ele. Și ele trebuie să regândească modul în care acționează. Deci, au fost cazuri, sunt cazuri și vor fi cazuri în continuare, pentru că aceste mentalități nu se schimbă de pe o zi pe alta”, a precizat Nazare.

Ministrul Finanțelor a declarat că rezultatele actualei conduceri sunt vizibile în creșterea veniturilor la buget, în special din colectarea TVA. El a spus că ANAF a reușit pentru prima dată în acest an să își atingă planul de încasări în trimestrul al treilea.

Potrivit acestuia, veniturile din TVA au crescut cu o medie de 7,7% în primele nouă luni ale anului, iar în trimestrul al treilea media a ajuns la 14%. Nazare a apreciat această evoluție drept un semn pozitiv, dar a adăugat că situația economică generală rămâne dificilă.

„Dar dacă vă uitați acum la conducerea Antifraudei, o să vedeți și dacă vă uitați la rezultatele lor. Deci, în mod cert, sunt venituri în plus. Sunt venituri la TVA, în mod cert, cresc veniturile la TVA. Și în trimestru 3, e primul trimestru în care ANAF își face planul. Despre ce vorbim? E primul trimestru din acest an. Și dacă vă uitați la media de creștere, da, media de creştere la TVA e 7,7 pe 9 luni. Dar dacă extragem din aceste 9 luni trimestrul 3, o să avem o medie de creștere de 14. Deci a fost o rupere de ritm în acest ultim trimestru în privința încasărilor. E adevărat că asta nu înseamnă că nu ne este greu în continuare și că nu e o situație dificilă, dar o depășim. Adică se văd totuși semne bune”, a spus ministrul.

Alexandru Nazare a declarat că evaziunea fiscală nu poate fi combătută eficient fără digitalizarea completă a ANAF. El a subliniat că modernizarea infrastructurii informatice este esențială pentru creșterea transparenței și a eficienței în colectarea taxelor.

Ministrul a amintit că România a obținut acordul Comisiei Europene pentru modificarea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență privind reducerea GAP-ului de TVA. Astfel, statul român a evitat pierderea a aproximativ un miliard de euro din fonduri nerambursabile în anul 2026.

Nazare a explicat că noul jalon include măsuri concrete pentru îmbunătățirea performanței ANAF, precum criterii de evaluare publice, reorganizarea structurii de control și implementarea unor proceduri mai eficiente pentru cazurile de insolvență.

El a afirmat că aceste reforme vor fi aplicate gradual, începând cu anul viitor, și că obiectivul principal este creșterea colectării și reducerea pierderilor cauzate de evaziune fiscală.