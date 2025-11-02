Într-o perioadă în care totul pare să se mute în digital, obiectele tradiționale românești revin în atenția colecționarilor și a iubitorilor de artizanat autentic. De la costume populare cusute manual, la ulcioare pictate, opinci din piele sau chiar vechi războaie de țesut, fiecare piesă păstrată în lada bunicii poate ascunde o poveste, dar și o valoare reală pe piață.

Dacă ai moștenit astfel de obiecte și nu vrei să le lași uitate, anul 2025 îți oferă numeroase posibilități de a le valorifica. România are deja câteva platforme specializate care conectează artizanii și pasionații de tradiție.

Crafty.ro, de pildă, este un marketplace românesc dedicat produselor handmade, unde te poți înscrie gratuit și lista propriile creații. O altă platformă, Epro.ro, reunește obiecte handmade, homemade și vintage, fiind potrivită mai ales pentru piese artizanale și tradiționale.

În același spirit, AteliereleHandmade.ro este locul unde creatorii locali își expun munca și o pun la dispoziția unui public care prețuiește autenticitatea. Avantajul acestor spații virtuale este clar: acolo găsești cumpărători care caută exact genul de obiecte moștenite de tine.

Cei care vor să vândă mai repede pot apela și la platforme generale de anunțuri, precum Okazii.ro. Deși aceste site-uri web nu sunt dedicate artizanatului, tranzacțiile pot fi rapide, însă de obicei prețurile sunt mai mici, deoarece publicul este mai puțin specializat.

Pentru obiectele cu adevărat valoroase și autentice, merită luată în calcul și varianta vânzării prin magazine fizice sau târguri de artizanat. În București, de exemplu, magazinul „Învie Tradiția” promovează produse realizate manual și piese tradiționale, oferind un cadru potrivit pentru cei care vor să vândă autenticitate, nu doar un obiect. Acolo, cumpărătorii sunt dispuși să plătească un preț premium atunci când simt că în spatele fiecărei broderii se află o poveste adevărată.

Dacă ai piese deosebite, unicat, poți merge chiar mai departe și să explorezi piața internațională, folosind platforme precum Etsy. Este o opțiune care aduce vizibilitate globală, dar presupune și costuri suplimentare pentru livrare, ambalare și taxe vamale.

Din punct de vedere legal și fiscal, situația este relativ simplă. Atâta vreme cât vinzi ocazional obiecte moștenite, activitatea ta nu este considerată una economică. Nu este nevoie să te înregistrezi ca PFA sau să plătești impozite ca pentru o afacere. Atunci când vinzi piese din patrimoniul personal, ocazional, nu ești automat supus fiscalizării.

Atenție! Dacă activitatea devine constantă și sumele obținute depășesc aproximativ 10.000 de lei într-un an, ANAF poate considera că desfășori o activitate comercială.

Pentru siguranță, este bine să păstrezi dovezile care atestă proveniența obiectelor — de exemplu, faptul că sunt moștenite. De asemenea, poți nota data vânzării și, dacă este cazul, să închei un mic contract de vânzare-cumpărare. Aceste detalii pot fi utile dacă autoritățile fiscale solicită clarificări. Important este să nu prezinți vânzarea ca o activitate de comerț, ci ca o simplă valorificare a patrimoniului personal.

Înainte de a scoate la vânzare obiectele, merită să le inventariezi și să le clasifici. Fotografiază fiecare piesă sub lumină naturală, menționează starea ei și povestea din spate — proveniența dintr-un anumit sat, zona etnografică sau numele meșterului. Astfel de detalii pot crește semnificativ interesul cumpărătorilor.

Valoarea unui obiect tradițional depinde de mai mulți factori. Vechimea și autenticitatea sunt esențiale, la fel și starea de conservare, proveniența dintr-o anumită zonă etnografică, raritatea motivului, completitudinea piesei (de exemplu, un costum întreg versus o singură ie) și cererea actuală de pe piață.

Dacă dorești să obții un preț mai mare, alege o platformă dedicată artizanatului. Dacă, în schimb, îți dorești o vânzare rapidă, poți folosi un site generalist de anunțuri.

Prețurile variază mult în funcție de starea și raritatea obiectului. De exemplu, o ie tradițională veche se poate vinde la târguri între 100 și 200 de lei. Costume populare vechi, lucrate manual, pot ajunge la licitații la prețuri de pornire între 300 și 500 de euro.

Pe site-uri de anunțuri, costumele bine păstrate se listează în jurul sumei de 2.000 de lei, iar pe platforme comerciale moderne, costumele noi, dar inspirate din portul popular, au prețuri între 95 și 2.500 de lei.

Astfel, un costum vechi, autentic și complet, cu broderie manuală, poate fi evaluat realist între 1.000 și 3.000 de lei sau chiar mai mult dacă este rar și are o poveste documentată. Piesele mai recente sau incomplete se vând, de obicei, între 300 și 800 de lei.

Opincile tradiționale, nou confecționate, se vând în prezent în jurul sumei de 175 de lei. Cele vechi, autentice, purtate și bine păstrate pot fi însă mai valoroase, ajungând chiar la 500 de lei, mai ales dacă provin dintr-o regiune etnografică mai puțin întâlnită.

Ceramica pictată manual, precum ulcioarele de Horezu, are prețuri mai accesibile. Un ulcior simplu se vinde cu aproximativ 19 lei, iar alte obiecte artizanale, precum lingurile de lemn pictate, ajung la 25 de lei. Totuși, dacă este vorba despre o piesă veche, lucrată manual, cu motive tradiționale rare, valoarea poate crește între 100 și 300 de lei, în funcție de starea obiectului.

În privința războaielor de țesut, fuiorului și altor instrumente de meșteșug, piața este mai puțin documentată. Totuși, obiectele vechi, într-o stare bună, se pot vinde între 100 și 300 de lei, iar piesele rare, cu semnătură sau decoruri aparte, pot atrage oferte mai mari.